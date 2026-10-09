Z komunikatu Komendy Stołecznej Policji zamieszczonego na portalu X wynika, że zatrzymani 15-latkowie są mieszkańcami powiatu pruszkowskiego. Jak podkreślono, autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

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To kolejne takie groźby w ostatnich godzinach. Jak informujemy na łamach rp.pl, w piątek rano policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole. Miał to zrobić „dla żartu”. Z kolei w czwartek późnym wieczorem policjanci zatrzymali 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. – W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali tę informację i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu. Trwają czynności – przekazała Polskiej Agencji Prasowej asp. Ilona Cichocka z komendy powiatowej w Przasnyszu.

Challenge wśród uczniów? Policja nie potwierdza

Po ostatnich atakach w szkołach i informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerką do transmisji nagrania, pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u wśród uczniów. Doniesienia weryfikuje Policja, która do tej pory nie potwierdziła tych informacji.

„Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał” - poinformowała w piątek na platformie X Komenda Główna Policji.

Policjanci we wpisie zaapelowali o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji.

„Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna” - dodała Policja.

W związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach wiceszef MSWiA zaapelował do uczniów i rodziców o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów.

Ataki w szkołach. Jedna osoba nie żyje

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.

W związku z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce, w piątek w niektórych powiatach na Mazowszu szkoły średnie mają być zamknięte.