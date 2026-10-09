W opublikowanym w piątek komunikacie Komenda Główna Policji opublikowała komunikat, w którym przekazała, że „od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia”. Jak podkreślono, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce.

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W komunikacie opublikowanym na platformie X dodano, że policjanci w całym kraju cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał.

Policja zaapelowała o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. "Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna" - dodano.

Niepokojący film w sieci. 17-latek z powiatu przasnyskiego zatrzymany

W czwartek późnym wieczorem policjanci zatrzymali 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. – W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali tę informację i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu. Trwają czynności – przekazała Polskiej Agencji Prasowej asp. Ilona Cichocka z komendy powiatowej w Przasnyszu.

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W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym wygenerowany, sztuczny głos zapowiada atak na liceum w Przasnyszu. Dodaje, że takie zdarzenia będą miały miejsce w innych rejonach. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Jak podał portal infoprzasnysz, w czwartek w mediach społecznościowych zaczęły krążyć screeny i nagrania dotyczące rzekomych planów ataków w szkołach w Przasnyszu. Według autorki artykułu największy niepokój wywołał film, na którym autor zapowiadał „rzeź w Przasnyszu”, wskazując Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej i kierując groźby wobec uczniów.

W niektórych powiatach szkoły średnie będą zamknięte

W związku z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce w piątek w niektórych powiatach na Mazowszu szkoły średnie mają być zamknięte. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w tym dniu w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach.

Legionowski ratusz poinformował, że dwie szkoły zostały zamknięte w związku z tym, że „według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej” z internetowym wyzwaniem. Chodzi o rzekomy internetowy challenge, który ma być związany z ostatnimi atakami w szkołach. Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Inne gminy przekazują informacje o wzmożonych patrolach straży miejskiej i policji w okolicy oraz w samych szkołach.

Warszawski ratusz wydał w czwartek wieczorem komunikat, w którym napisano, że dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa. „(...) do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych. Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej. Dyrektorzy szkół szczegółowe informacje przekażą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji” – napisał stołeczny ratusz w mediach społecznościowych.

Wcześniej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ogłosił, że w piątek wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków zostaną zamknięte.

Fala ataków w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.

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