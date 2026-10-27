Brytyjski dziennik powołuje się na informacje przekazywane przez przewodników uczestników wyprawy do Mongolii i przedstawicieli lokalnych władz. Fakt, że do spotkania Trumpa jr. z Kremlowem doszło, potwierdzają też wpisy w mediach społecznościowych i nagrania, z którymi zapoznał się „FT”. 

Przyjaźń Donalda Trumpa z Umarem Kremlowem „oparta na wspólnym zamiłowaniu do polowania”

Przewodnik, z którym rozmawiał „FT” twierdzi, że w czasie wizyty w Mongolii Trump junior upolował jedną owcę ałtajską, zagrożony gatunek owcy ceniony ze względu na swoje poroże. Syn prezydenta USA wcześniej zabił co najmniej dwie owce ałtajskie podczas polowań w Mongolii, w których brał udział od 2019 roku. 

– Don mówił wprost, że łączy go osobista przyjaźń, nie relacje biznesowe z Umarem – powiedział rzecznik syna amerykańskiego prezydenta. Kremlowa z Trumpem juniorem miał poznać wspólny znajomy wywodzący się ze środowiska łowieckiego. 

– Ich przyjaźń jest w dużej mierze oparta na wspólnym zamiłowaniu do polowania, wędkowania (...). To nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że polowali razem w tym roku – dodał. 

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Jednak eksperci ds. wywiadu ostrzegają, że tego typu relacje są podatne na to, by zostać wykorzystane przez rosyjskie służby. – W momencie, gdy rosyjskie służby bezpieczeństwa i wywiadowcze zdadzą sobie sprawę, że ktoś (z Rosji) ma relację z kimś o wysokiej wartości, spróbują to wykorzystać – mówi Holden Triplett, dyrektor ds. kontrwywiadu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie USA w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. 

Spotkanie Kremlowa z Trumpem juniorem w Mongolii miało miejsce po tym, jak biznesmen z Rosji wziął udział w weselu syna prezydenta USA i pokrył część jego kosztów. Wesele, które odbyło się na prywatnej wyspie na Morzu Karaibskim, miało miejsce w maju. Jako pierwsza o tym, że współfinansował je Kremlow napisała ProPublica. Prezydent Trump poinformował wówczas, że jego syn zwrócił pieniądze Kremlowowi, które ten wcześniej przeznaczył na wesele jego syna. 

Donald Trump junior polował w Mongolii. Umar Kremlow do niego dołączył

Wizyta Trumpa juniora w Mongolii miała miejsce pod koniec sierpnia. Po przylocie do Ułan Bator syn prezydenta USA udał się do ajmaku (prowincji) Uwskiego, gdzie rozbił obóz. Towarzyszyła mu niewielka liczba przewodników, kierowców i kucharzy – podaje „FT”. Synowi prezydenta musiał też towarzyszyć funkcjonariusz Secret Service. Dane federalne wskazują, że ambasada USA w Ułan Bator zapłaciła między 23 sierpnia a 6 września 18 715 dolarów za pokoje hotelowe w związku z „wizytą” agentów Secret Service. 

W tym samym czasie – 27 sierpnia – Kremlow, który jest prezesem Międzynarodowego Związku Boksu (IBA) opuścił konferencję IBA w Kazachstanie i poleciał do Ułan Bator wyczarterowanym samolotem. Następnie udał się do obozu, który rozbił Trump junior. Towarzyszył mu Artur Martirosow, rosyjski biznesmen, partner w Voskhod Venture Capital, rosyjskim funduszu założonym pod koniec 2021 roku i objętym sankcjami USA.

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Jeden z mongolskich rozmówców „FT” twierdzi, że Trump junior i Kremlow byli bardzo ostrożni i starali się, by nikt nie wykonał im zdjęcia. Kremlow zamieścił nagranie na serwisie Telegram, w którym widać grupę przygotowującą się do polowania w okolicach wschodu słońca. Na nagraniu nie widać Trumpa juniora, ale widać dwóch organizatorów polowania. Po dwóch dniach w obozie Trumpa juniora Kremlow wrócił do Ułan Bator i opuścił Mongolię. Trump junior spędził tam jeszcze tydzień. Przed wylotem z Ułan Bator syn prezydenta USA zjadł jeszcze obiad z prezydentem Mongolii, Uchnaagijnem Chürelsüchem. Rzecznik mongolskiego rządu opublikował zdjęcia z tego spotkania i napisał, że prezydent rozmawiał z Trumpem juniorem o relacjach USA z Mongolią i możliwościach współpracy biznesowej. Po pewnym czasie wpis na Facebooku na temat tego spotkania zniknął. Rzecznik Trumpa juniora mówił potem, że spotkanie było nieoficjalne. 

Kremlow ma kryminalną przeszłość, a jego spektakularny awans był ściśle związany z relacją z jednym z najpotężniejszych ludzi odpowiedzialnych za ochronę rosyjskiego prezydenta. W 2010 roku zmienił swoje nazwisko na Kremlow, co podkreślało jego związki z rosyjską władzą. Gdy w 2017 roku został prezesem IBA przyciągnął do federacji pieniądze Gazpromu. W maju był wśród osób, które towarzyszyły Władimirowi Putinowi w czasie jego wizyty w Chinach. 

Do pierwszego spotkania Kremlowa z Trumpem juniorem, o którym publicznie wiadomo, miało dojść na imprezie IBA w Stambule w 2025 roku. Trump junior, który pojawił się na scenie z filipińskim bokserem Mannym Pacquiao nazwał Kremlowa „nie tylko liderem, ale też przyjacielem”. 