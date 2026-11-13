Teatr Wielki – Opera Narodowa.
Opera Club, w którym miał wystąpić rosyjski raper Scally Milano, mieści się w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Teraz instytucja domaga się wyjaśnień od prowadzących klub.
Jego trasa koncertowa po Europie, obejmująca m.in. Berlin, Pragę i Wiedeń, miała rozpocząć się w Warszawie. Rosyjski raper Scally Milano miał wystąpić 4 grudnia w warszawskim Opera Club. W jednej z piosenek porównuje on seks z dziewczyną do... gwałtów nazistów na polskich kobietach w trakcie II wojny światowej.
Koncert został odwołany, a Teatr Wielki – Opera Narodowa, w którego budynku mieści się klub, domaga się wyjaśnień od organizatorów.
Czytaj więcej
Rosyjski hip-hop jest dziś dla młodzieży ze Wschodu tym, czym był punk rock w latach 80. dla młodych z Zachodu. Nurty te łączy hasło: „My, młodzi,...
O kontrowersyjnym tekście jednej z piosenek zaalarmowała „Gazetę Wyborczą” czytelniczka. Chodzi o wydaną w 2021 roku piosenkę „Даёт” (ros. „Daje”), nagraną wspólnie z raperem OG Budą. W jednej ze zwrotek utworu pada wers „Я ебу её так, как фашисты ебали женщин в Польшe”, który po przetłumaczeniu na język polski brzmi: „Rucham ją tak, jak faszyści ruchali kobiety w Polsce”.
Po tym, jak redakcja GW zwróciła się do Opera Club z pytaniem o kontrowersyjną piosenkę rapera, jego koncert został odwołany.
– Nie wszystko robi się w życiu za pieniądze. Są rzeczy, które nie mają ceny. Oczywiście odwołujemy to wydarzenie. Stanowczo potępiamy agresję Rosji na Ukrainę – powiedział właściciel klubu cytowany przez GW.
Klub potwierdził w pisemnym stanowisku, że koncert rosyjskiego rapera nie odbędzie się.
Czytaj więcej
Rosyjski raper Iwan Petunin, znany również jako Walkie, popełnił samobójstwo. "Nie jestem gotowy do chwycenia za broń i zabijania własnego gatunku"...
– Podejmując tę decyzję, wzięliśmy pod uwagę głosy i obawy osób, które zwróciły się do nas w sprawie wydarzenia – czytamy w oświadczeniu zespołu Opera Club.
Klub mieści się w gmachu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Teatr podkreślił w wypowiedzi cytowanej przez warszawską GW, że „nie jest organizatorem ani współorganizatorem wydarzeń odbywających się w tej przestrzeni i nie uczestniczy w układaniu ich programu”, a zajmowany przez klub lokal „jest wynajmowany zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu tam samodzielną działalność”. Niemniej, dyrekcja teatru nie pozostawiła tej sprawy bez reakcji.
– Po powzięciu informacji o charakterze zapowiadanego wydarzenia oraz kontrowersjach wokół repertuaru wykonawcy, Dyrekcja Teatru niezwłocznie podjęła stanowcze kroki wobec najemcy lokalu – napisała Paola Kazadi, asystentka dyrektora Teatry, w odpowiedzi cytowanej przez „Gazetę Wyborczą”. – Jakiekolwiek przejawy nawoływania do przemocy, w tym przemocy wobec kobiet, budzą nasz kategoryczny sprzeciw i stoją w całkowitej sprzeczności z wartościami reprezentowanymi przez naszą instytucję – czytamy w oświadczeniu.
Jednocześnie teatr zażądał od najemcy wyjaśnień oraz „podjęcia konkretnych działań naradczych, które wyeliminują ryzyko naruszanie dobrego imienia i interesu wizerunkowego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”. Dalsze kroki instytucja uzależnia od wyjaśnień ze strony klubu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas