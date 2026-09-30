Europa musi dziś jednocześnie mierzyć się z rosnącymi kosztami energii, presją konkurencyjną ze strony USA i Chin, potrzebą zwiększania wydatków na bezpieczeństwo i skutkami zmian klimatu. Nad tym, jak pogodzić te wyzwania, będą dyskutować podczas Business PreCOP politycy, eksperci, byli i obecni ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele energetyki oraz organizacji związanych z ONZ.

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Jednym z najważniejszych punktów konferencji będzie debata „Europa po okresie zielonego entuzjazmu. Jak pogodzić klimat, gospodarkę i konkurencyjność?”. Udział w niej potwierdzili Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa, Wanda Buk, doradczyni prezydenta RP, Maciej Nowicki, były minister środowiska, Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy i przedstawiciel krajowy UN Global Compact Network Poland, oraz Michał Orłowski, wiceprezes Tauron Polska.

Klimat kontra konkurencyjność?

Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie, czy w obecnej sytuacji geopolitycznej możliwe jest jeszcze globalne porozumienie w sprawie ochrony klimatu. Dyskusja obejmie także przyszłość międzynarodowych inicjatyw środowiskowych i możliwość pogodzenia polityki klimatycznej z ochroną gospodarki.

Transformacja weszła bowiem w etap gospodarczej i politycznej weryfikacji. Europa odczuwa skutki wysokich cen energii i rosnącej konkurencji ze strony USA i Chin. Jednocześnie musi zwiększać nakłady na obronność, nie rezygnując z działań ograniczających zmiany klimatu. Uczestnicy debaty zastanowią się m.in., czy w finansowaniu bezpieczeństwa militarnego i ochrony klimatu można znaleźć rozwiązania dual-use.

Zielony Ład po korekcie

Dyskusja dotyczyć będzie także przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu. Powstawał on w okresie określanym dziś mianem „zielonego entuzjazmu”. Później przyszły pandemia, agresja Rosji, kryzys energetyczny i nawozowy, protesty rolników oraz nasilająca się konkurencja ze strony Chin.

Europa przesuwa dziś akcent z szybkiej redukcji emisji CO2 i ochrony bioróżnorodności w stronę konkurencyjności przemysłu, bezpieczeństwa surowcowego, uproszczenia regulacji i wspierania inwestycji. Pytanie brzmi: w co inwestować i jak prowadzić transformację, żeby pogodzić klimat, bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki?