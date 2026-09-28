Przez dwa dni, 30 września i 1 października, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym toczyć się będą dyskusje na najbardziej palące kwestie gospodarcze. W ramach wydarzenia zaplanowano kilkadziesiąt debat, prezentacji, wykładów i pokazów na ważne tematy związane z inwestycjami w nową energetykę.
Eksperci, naukowcy, przedstawiciele władz i biznesu rozmawiać będą o regulacjach, które wytyczają kierunki przemian w sektorze energii, o transformacji, dotychczasowych osiągnięciach i przyszłych cenach energii.
Ważną kwestią będzie też finansowanie przemian. Polska jest największym placem budowy w całej Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych dziesięciu lat będziemy wydawać na energetykę po 100 miliardów złotych rocznie. To w sumie bilion złotych. Finansowanie tak ogromnych inwestycji jest niemałym wyzwaniem.
Rozmowy będą dotyczyć również bezpieczeństwa energetycznego. Wątek ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wojny w Ukrainie, która rozlewa się powoli – w różnych odsłonach – na inne kraje Europy. Bezpieczeństwo to gwarancja dostaw energii po akceptowalnej cenie, odporność na ataki, ale też zachowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu.
Podczas Energy Days mowa będzie też o elastyczności systemu, cyfryzacji energetyki i efektywności energetycznej. Ścieżka transformacji jest prosta – wiedzie od węgla do źródeł zeroemisyjnych. Konferencja będzie okazją do przyjrzenia się kolejnym etapom przemian, rosnącej roli OZE i związanym z tym wyzwaniom, roli gazu w okresie przejściowym, rynkowi wodoru i planom budowy atomu.
Sporo miejsca poświęcone będzie idei local contentu. Przemiany w polskiej energetyce to bowiem szansa dla krajowej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy powinni w jak największym stopniu brać udział w tego typu projektach jako dostawcy towarów lub usług. To już się dzieje. Krajowe firmy rozbudowują swoje kompetencje, inwestują i oferują nowe, atrakcyjne miejsca pracy.
Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. przedstawiciele rządu, reprezentanci największych firm energetycznych i ciepłowniczych w kraju, ale też średniego i małego biznesu, a także eksperci i regulatorzy. Wydarzenie będzie okazją do wymiany myśli, spotkań branżowych, ale też do zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem i jego dostawcami w strefie EXPO. W trakcie kongresu wręczone zostaną też wyróżnienia „Nowy Impuls” i „Człowiek z energią”.
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