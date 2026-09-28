Przez dwa dni, 30 września i 1 października, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym toczyć się będą dyskusje na najbardziej palące kwestie gospodarcze. W ramach wydarzenia zaplanowano kilkadziesiąt debat, prezentacji, wykładów i pokazów na ważne tematy związane z inwestycjami w nową energetykę.

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Eksperci, naukowcy, przedstawiciele władz i biznesu rozmawiać będą o regulacjach, które wytyczają kierunki przemian w sektorze energii, o transformacji, dotychczasowych osiągnięciach i przyszłych cenach energii.

Bilion złotych na transformację

Ważną kwestią będzie też finansowanie przemian. Polska jest największym placem budowy w całej Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych dziesięciu lat będziemy wydawać na energetykę po 100 miliardów złotych rocznie. To w sumie bilion złotych. Finansowanie tak ogromnych inwestycji jest niemałym wyzwaniem.

Rozmowy będą dotyczyć również bezpieczeństwa energetycznego. Wątek ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wojny w Ukrainie, która rozlewa się powoli – w różnych odsłonach – na inne kraje Europy. Bezpieczeństwo to gwarancja dostaw energii po akceptowalnej cenie, odporność na ataki, ale też zachowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Od bezpieczeństwa do nowych źródeł energii

Podczas Energy Days mowa będzie też o elastyczności systemu, cyfryzacji energetyki i efektywności energetycznej. Ścieżka transformacji jest prosta – wiedzie od węgla do źródeł zeroemisyjnych. Konferencja będzie okazją do przyjrzenia się kolejnym etapom przemian, rosnącej roli OZE i związanym z tym wyzwaniom, roli gazu w okresie przejściowym, rynkowi wodoru i planom budowy atomu.

Sporo miejsca poświęcone będzie idei local contentu. Przemiany w polskiej energetyce to bowiem szansa dla krajowej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy powinni w jak największym stopniu brać udział w tego typu projektach jako dostawcy towarów lub usług. To już się dzieje. Krajowe firmy rozbudowują swoje kompetencje, inwestują i oferują nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. przedstawiciele rządu, reprezentanci największych firm energetycznych i ciepłowniczych w kraju, ale też średniego i małego biznesu, a także eksperci i regulatorzy. Wydarzenie będzie okazją do wymiany myśli, spotkań branżowych, ale też do zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem i jego dostawcami w strefie EXPO. W trakcie kongresu wręczone zostaną też wyróżnienia „Nowy Impuls” i „Człowiek z energią”.