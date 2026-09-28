To jedna z największych w tej części Europy konferencji poświęconych klimatowi, ochronie środowiska i transformacji energetycznej. Jest zapleczem dyskusyjnym poprzedzającym oficjalne globalne szczyty klimatyczne organizowane przez ONZ i pokazuje, jak globalne cele i ustalenia przekładają się na działania krajów, firm i samorządów.

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Klimat pod presją gospodarki

Transformacja wchodzi dziś w etap politycznej i gospodarczej weryfikacji. Narasta presja konkurencyjna ze strony Chin i USA, a w kontekście trwających konfliktów zbrojnych coraz mocniej wybrzmiewa kwestia bezpieczeństwa, także gospodarczego. Uczestnicy kongresu zastanowią się, czy nie nadszedł czas na bardziej pragmatyczne podejście, uwzględniające potrzeby firm.

Jednym z głównych tematów będzie polityka ograniczania emisji. Europejskie regulacje klimatyczne bezpośrednio przekładają się na koszty funkcjonowania przemysłu i konkurencyjność gospodarki. Eksperci będą rozmawiać o tym, jak pogodzić cele klimatyczne z ochroną gospodarki i miejsc pracy, gdzie przebiegają granice regulacji i jakie rozwiązania mogą przynieść najlepsze efekty w przyszłości.

W dyskusji nie zabraknie problemów środowiskowych, degradacji ekosystemów i zmian klimatu. Ochrona przyrody powinna być uwzględniana w strategiach firm, a biznes prowadzony w sposób zrównoważony. Stąd rozmowy o nowym podejściu do ESG, transparentności i odpowiedzialności biznesowej.

Opakowania i odporność miast

Osobnym wątkiem będą zmiany na rynku opakowań: system kaucyjny, nowe zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz regulacje zmieniające sposób projektowania opakowań, finansowania ich zbiórki i recyklingu. Kongres będzie okazją do podsumowania dotychczasowych zmian i oceny ich skutków.

PRECOP będzie też przestrzenią do rozmowy o wyzwaniach stojących przed samorządami. Aglomeracje mierzą się ze skutkami zmian klimatu, ale coraz większego znaczenia nabiera również odporność energetyczna. Miasta inwestują w lokalne źródła energii, modernizują budynki i wdrażają inteligentne systemy zarządzania jej zużyciem. Przedstawiciele samorządów będą dyskutować o kierunkach rozwoju miejskiej energetyki i rozwiązaniach, które mogą najlepiej służyć mieszkańcom.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele biznesu, samorządów, organizacji branżowych, świata nauki i polityki oraz eksperci. Podczas Business PRECOP wręczone zostaną wyróżnienia „Green Changer”, przyznawane osobom i instytucjom promującym aktywność na rzecz klimatu i zrównoważony styl życia.