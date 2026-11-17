Materiał partnera Polski Fundusz Rozwoju

Wydarzenie, które odbyło się 16 listopada b.r. w Łodzi pokazało, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie międzynarodowego rozwoju polskiego biznesu. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy już obecni za granicą oraz ci, którzy dopiero przygotowują się do wejścia na nowe rynki. W wydarzeniu uczestniczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Reprezentowane firmy zatrudniają łącznie ponad 100 tys. osób i osiągają przychody przekraczające 120 mld zł.

Podczas forum ogłoszono dołączenie PKO Banku Polskiego, PZU i Giełdy Papierów Wartościowych do Team Poland jako instytucji wspierających.

Kapitał dla firm z ambicjami

Polski Fundusz Rozwoju ma dla przedsiębiorstw planujących mocniejsze wejście na rynki zagraniczne pulę kapitału sięgającą miliarda złotych. Prezes PFR Mikołaj Raczyński wskazał na możliwość zwiększenia tej kwoty nawet do kilku miliardów złotych.

Oferta funduszu opiera się na finansowaniu kapitałowym. PFR obejmuje mniejszościowe pakiety udziałów lub akcji w spółkach dokonujących przejęć za granicą. Przedsiębiorca pozostaje stroną kierującą rozwojem biznesu, a fundusz wspiera go jako inwestor. Takie rozwiązanie uzupełnia finansowanie dłużne oferowane przez banki komercyjne i BGK.

Punktem wyjścia przy wyborze kierunków ekspansji są potrzeby i plany przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszą się Niemcy i kraje skandynawskie, ważnym rynkiem pozostają też Stany Zjednoczone. Wejście do Azji czy Afryki wymaga zwykle więcej czasu i lepszego rozpoznania. Temu służą m.in. misje gospodarcze, takie jak niedawne wizyty w Indiach i Arabii Saudyjskiej.

Partnerzy poszerzają możliwości

Finansowanie PFR to tylko jeden z elementów oferty Team Poland. Program łączy obok PFR ofertę BGK, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Instytucje te zapewniają finansowanie, ubezpieczenia i gwarancje, wsparcie inwestycyjne oraz wiedzę i kontakty na lokalnych rynkach. Współpraca ma ułatwiać dopasowanie tych narzędzi do potrzeb konkretnej firmy.

Dołączenie PKO Banku Polskiego, PZU i GPW rozszerza ofertę programu m.in. o bankową obsługę ekspansji, zarządzanie ryzykiem i dostęp do rynku kapitałowego. Szczegóły oferty nowych partnerów zostaną ogłoszone w kolejnych miesiącach.

Od rozmów do projektów

Forum miało również wymiar praktyczny. Podczas warsztatów i indywidualnych konsultacji przedsiębiorcy omawiali wybór rynków, finansowanie wzrostu oraz przejmowanie zagranicznych spółek. Doświadczeniami podzielili się Dariusz Gałęzewski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej Oshee, oraz Piotr Szamburski, prezes Sanok Rubber Company.

Zapowiedziany na 2027 r. cykl spotkań regionalnych ma pomóc dotrzeć z ofertą Team Poland do kolejnych przedsiębiorców i przełożyć zainteresowanie ekspansją na konkretne projekty inwestycyjne.

Widzimy rosnące ambicje polskich firm, które coraz odważniej wychodzą na światowe rynki. Team Poland łączy te ambicje z kapitałem, doświadczeniem i możliwościami instytucji finansowych oraz administracji. Tak budujemy ogólnopolski ruch na rzecz globalnej ekspansji polskiego biznesu – Mikołaj Raczyński, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Polska wchodzi w nowy etap rozwoju gospodarczego. Po latach skutecznego przyciągania zagranicznych inwestycji czas na globalną ekspansję polskich firm. Dlatego wzmacniamy dostęp do kapitału, rozwijamy dyplomację gospodarczą i wspieramy przedsiębiorców w zdobywaniu nowych rynków. W ostatnim roku w misjach gospodarczych uczestniczyło ponad 300 polskich firm - Andrzej Domański Minister Finansów i Gospodarki

Materiał partnera Polski Fundusz Rozwoju