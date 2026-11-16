Polski Fundusz Rozwoju zapowiada ofensywę promowania wśród firm idei ekspansji zagranicznej. Jakie zachęty szykujecie dla polskiego biznesu?

Od kilku lat widzimy rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkami zagranicznymi. Chcemy aktywnie docierać do firm, zmobilizować czy wręcz wygenerować u nich zainteresowanie i ambicje kierunkiem zagranicznym. Temu właśnie służy inicjatywa Team Poland, która łączy instytucje rozwoju: oprócz PFR jest to PAIH, KUKE, ARP, PARP i BGK. Każda z nich ma swoją ważną rolę do odegrania w tej układance. Mogę już jednak oficjalnie poinformować, że poszerzamy to grono. Dołączają do nas tzw. instytucje wspierające: PKO Bank Polski, PZU oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

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Każdy z nowych partnerów ma konkretną ofertę dla firm zainteresowanych działalnością za granicą. PKO Bank Polski rozwija sieć zagranicznych oddziałów i chce towarzyszyć polskim przedsiębiorcom na kolejnych rynkach. Grupa PZU oferuje paletę rozwiązań finansowych, ubezpieczeniowych i gwarancyjnych. Sama również rozwija działalność międzynarodową, czego przykładem jest trwający proces przejęcia MetLife Ukraina. Z kolei GPW umożliwia firmom pozyskiwanie kapitału na rozwój, w tym na ekspansję zagraniczną, i zabiega o kolejnych emitentów.

Polski Fundusz Rozwoju chce dotrzeć do przedsiębiorców z całej Polski

Team Poland jest otwarty także na podmioty prywatne?

Dzisiaj ogłaszamy dołączenie trzech instytucji, ale ta lista nie jest zamknięta. Zapraszamy zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, które mają konkretną ofertę dla przedsiębiorców i mogą pomóc polskim firmom rozwijać działalność za granicą. Podkreślę jednak, że nie chodzi nam o dobudowywanie kolejnych nazw firm. Zależy nam, żeby za każdym nowym partnerem szła konkretna oferta, tak jak w przypadku tych trzech nowych instytucji.

Jaki konkret idzie za Polskim Funduszem Rozwoju, skoro mówimy o ofensywie PFR?

Po pierwsze, rozpoczynamy cykl spotkań z przedsiębiorcami w różnych miastach Polski pod nazwą Team Poland Forum Biznesu. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą bezpośrednio do firm i pokazać im możliwości rozwoju za granicą. Zaczynamy w poniedziałek 16 listopada od spotkania w Łodzi. Po drugie, jako PFR mamy kapitał dla polskich firm, które chciałyby mocniej wejść na rynki zagraniczne. Dostępna pula sięga miliarda złotych. To jednak dopiero punkt wyjścia – mamy możliwość zwiększenia finansowania ekspansji zagranicznej polskich firm nawet do kilku miliardów złotych.

Ale to nie będzie typowe finansowanie dłużne, jakiego udziela chociażby BGK?

W ramach naszej działalności udzielamy finansowania kapitałowego, czyli obejmujemy mniejszościowe pakiety udziałów czy akcji w spółkach, które dokonują przejęć na rynkach zagranicznych. W tym właśnie przejawia się unikalność naszego rozwiązania. Mówiąc obrazowo, chcemy realizować projekty, w których zasiadamy tylko jako pasażer obok przedsiębiorcy, który pozostaje kierowcą. W zakresie finansowania dłużnego nie chcemy i nie planujemy konkurować z bankami komercyjnymi ani z BGK.

Zwrot inwestycji najważniejszym miernikiem

Chętniej wchodzilibyście w projekty na dojrzałych rynkach, jak Europa czy USA, czy na rosnących, np. Azja czy Afryka?

Polscy przedsiębiorcy są aktywni na wszystkich kierunkach geograficznych, trudno jest wskazać te dominujące. Widzimy duże zainteresowanie Niemcami i krajami skandynawskimi. W przypadku Norwegii i Szwecji dodatkowe możliwości otwiera zacieśnianie współpracy w sektorze obronnym. Ważnym kierunkiem pozostają również Stany Zjednoczone. Natomiast wejście na rynki azjatyckie czy afrykańskie wymaga więcej czasu i lepszego rozpoznania, dlatego też organizujemy cyklicznie misje gospodarcze dla polskich przedsiębiorców, jak np. niedawne wizyty w Indiach czy w Arabii Saudyjskiej. Natomiast co do zasady jako Team Poland nie wskazujemy kierunków, które są dla nas bardziej czy mniej atrakcyjne. Punktem wyjścia są dla nas potrzeby i plany przedsiębiorców. Chcemy wspierać ich tam, gdzie oni widzą możliwości rozwoju.

Jakie mierniki będą stosowane do oceniania efektywności wydawania tych środków publicznych?

Najważniejszym miernikiem dla nas jest zwrot z inwestycji. Pamiętajmy jednak, że przejęcie aktywów zagranicznej spółki nie jest końcem ekspansji zagranicznej, tylko dopiero początkiem procesu. Weźmy jako przykład spółkę PESA, która przejęła niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick, wymagającego wówczas restrukturyzacji. To, czy transakcja okaże się sukcesem, będziemy wiedzieć dopiero za kilka lat.

Wróćmy do spotkań z przedsiębiorcami i wydarzenia w Łodzi. Jaki jest na nie pomysł?

Chcemy wygenerować ruch na rzecz ekspansji zagranicznej polskich firm. A żeby to zrobić, potrzebujemy bezpośredniego spotkania z biznesem. Chcemy pokazywać przykłady udanych przedsięwzięć, inspirować, ale też słuchać: z jakimi barierami mierzą się firmy, jakich narzędzi im brakuje i z kim potrzebują nawiązać kontakt. Zaczynamy spotkaniem w Łodzi, gdzie spodziewamy się ok. 300 osób, które będą reprezentować ok. 200 firm, które łącznie tworzą w naszej gospodarce ok. 100 tys. etatów. Będą wśród nich firmy z przemysłu maszynowego, branży elektronicznej, IT, a także kilka firm technologicznych.

W wydarzeniu weźmie udział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pod którego przewodnictwem rozwijana jest inicjatywa Team Poland. Obecni będą również przedstawiciele organizacji biznesowych. Przedsiębiorcy poznają ofertę instytucji Team Poland, a my lepiej poznamy ich potrzeby. Swoimi doświadczeniami podzielą się także firmy, które już rozwinęły działalność za granicą. Takie przykłady pomagają pokazać, jak wygląda ten proces w praktyce – jakie daje możliwości i z jakimi wyzwaniami się wiąże. Wydarzenie w Łodzi ma zapoczątkować cykl tego typu spotkań. Z podobną formułą będziemy docierać do przedsiębiorców w kolejnych miastach.