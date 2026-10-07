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Irena Lasota: Dżuma czy cholera? W przypadku Rosji ważne jest coś innego

Taki sobie zwyczajny Amerykanin nie boi się rosyjskich rakiet. Ale boi się mikrobów, zarazków i innych takich. Może informacje o jednoosobowej, na razie, epidemii na Syberii wpłyną na zaostrzenie przepisów o wpuszczaniu obywateli Rosji do USA?

Publikacja: 07.10.2026 18:04

Szpital chorób zakaźnych w mieście Szelechów w obwodzie irkuckim

Szpital chorób zakaźnych w mieście Szelechów w obwodzie irkuckim

Foto: REUTERS/Stringer

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Irena Lasota

Pytanie dnia to czy na Syberii mamy do czynienia z pojedynczym przypadkiem dżumy, a może cholery, czy jeszcze z czymś innym. A może to nie pojedynczy przypadek, lecz początek epidemii? A jeśli tak, to czego? Wąglika, zwanego po angielsku anthrax, po rosyjsku „syberyjska jazwa”? A może czegoś, co jest wynikiem groźnych zaniedbań w służbie zdrowia, albo wirusem czy bakterią, które mogły się wymknąć z jakiegoś tajnego laboratorium, tak jak SARS-CoV-2 w Chinach w 2019 r.?

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