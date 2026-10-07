Pytanie dnia to czy na Syberii mamy do czynienia z pojedynczym przypadkiem dżumy, a może cholery, czy jeszcze z czymś innym. A może to nie pojedynczy przypadek, lecz początek epidemii? A jeśli tak, to czego? Wąglika, zwanego po angielsku anthrax, po rosyjsku „syberyjska jazwa”? A może czegoś, co jest wynikiem groźnych zaniedbań w służbie zdrowia, albo wirusem czy bakterią, które mogły się wymknąć z jakiegoś tajnego laboratorium, tak jak SARS-CoV-2 w Chinach w 2019 r.?