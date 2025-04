Coraz wyraźniejsza staje się ostatnio wrogość, a nawet agresja w relacjach USA z Europą, czego wyrazem było np. przemówienie wiceprezydenta J.D. Vance’a na tejże (paradoksalnie!) konferencji w Monachium, tyle że w 2025 r. Minęło tylko lub aż 18 lat. Ewentualna współpraca, czy nawet sojusz rosyjsko-amerykański może więc nie tylko pośrednio, ale i bezpośrednio zagrozić Europie.

O dziwo, rodzi się płaszczyzna ideologiczna, na której można oprzeć taką antyeuropejskość. W wypowiedziach wysokich przedstawicieli administracji Trumpa spotyka się coraz częściej takie negatywne określenia Europy, jak: „zmierzch cywilizacji”, „zepsucie”, „hedonizm”, „bezwolność” itp., itd. Można je było dostrzec przy narodzinach faszyzmu w Europie lat 20. ubiegłego wieku, wśród dawnych i współczesnych faszystów rosyjskich, czy u takich autorów jak Spengler, Iljin czy Dugin.

Wojna kulturowa przeciw Europie wydaje się więc nadciągać z obu stron. I nie jest to efekt zamierzony. Po prostu niewiedza, kompleksy, urazy i emocje wymykają się spod kontroli. To groźna perspektywa, bo słowa nierzadko rodzą czyny, chociażby w postaci wrogiej polityki celnej. Chcąc uniknąć tego zagrożenia, Europa musi zakomunikować reszcie świata swoją pozytywną tożsamość.

Logika polityki ekonomicznej Trumpa jest konsekwencją technofeudalizmu i wszechpotęgi elity w chmurze. Najpierw jednak równowaga sił musi być osiągnięta i do tego dąży Trump, zanim szala nie przechyli się na niekorzyść Ameryki. A to jest dziś realne zagrożenie i tak je postrzega prezydent Trump, jego ekipa i jego miliarderzy. Gra cłami i instrumentami pozataryfowymi (licencje, przepisy, standardy biznesu itp.) zmierza do podziału świata na dwa lenna w chmurze: amerykańskie i chińskie.

I tak powracamy do stanu zimnej wojny sprzed roku 1990 r. – konfrontacji dwóch bloków. Nowi miliarderzy po obu stronach nauczą się porozumiewać ze sobą i zachowywać względną równowagę. Skończy się w krajach Zachodu okres prosperity w zasięgu zwykłego człowieka. Jego interesy zostaną bezwzględnie i skutecznie podporządkowane interesom latyfundiów w chmurze. System to wymusi bez uciekania się do przemocy.