Przed rozpoczęciem czwartkowego szczytu UE w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli tzw. Grupy Przyjaciół Spójności, zorganizowane przez Włochy i Rumunię. Uczestniczyła w nim również Polska. Po rozmowach przywódcy 17 krajów przyjęli wspólne oświadczenie, w którym przedstawili cztery postulaty dotyczące przyszłego wieloletniego budżetu UE.

Reklama Reklama

Sygnatariusze zwrócili uwagę na systematyczne zmniejszanie proponowanego budżetu. Po dwóch kolejnych cięciach jego wysokość spadła do 1,02 proc. dochodu narodowego brutto UE. Wartość ta nie uwzględnia środków potrzebnych na spłatę zadłużenia zaciągniętego na sfinansowanie unijnego funduszu odbudowy. Najnowsza propozycja irlandzkiej prezydencji zakłada zaś ograniczenie wydatków o 141 mld euro, czyli około 8 proc., w porównaniu z pierwotnym projektem Komisji Europejskiej.

Polska i 16 państw UE chcą ochrony funduszy dla regionów i rolnictwa

Jak podkreślili liderzy państw członkowskich, budżet na lata 2028–2034 powinien odpowiadać zarówno na nowe wyzwania stojące przed Wspólnotą, jak i zapewniać środki na realizację dotychczasowych priorytetów. Szczególne znaczenie przypisali polityce spójności, wspierającej rozwój regionów, oraz wspólnej polityce rolnej.

Przywódcy zaapelowali o zagwarantowanie obu obszarom odpowiedniego finansowania. Wskazali jednocześnie, że same środki nie wystarczą bez właściwych regulacji, które zabezpieczą cele tych polityk i pozwolą państwom członkowskim oraz regionom efektywnie korzystać z dostępnych funduszy.

Jeśli chodzi o sprawiedliwy podział kosztów finansowania unijnego budżetu, przywódcy zadeklarowali gotowość do rozmów o nowych źródłach dochodów UE, zastrzegając jednak, że system ten nie powinien nadmiernie obciążać żadnego z państw członkowskich.

Kolejnym postulatem jest sprawiedliwszy podział obciążeń związanych z finansowaniem unijnego budżetu. Przywódcy zadeklarowali gotowość do rozmów na temat nowych źródeł dochodów UE, podkreślając przy tym, że przyjęte rozwiązania nie powinny prowadzić do nadmiernego obciążenia któregokolwiek z państw członkowskich. „Preferencyjne korekty składek opartych na dochodzie narodowym brutto nie mają miejsca w nowoczesnym i sprawiedliwym budżecie UE” – napisali w oświadczeniu.



Liderzy 17 krajów zapowiedzieli, że będą wspólnie zabiegać o uwzględnienie wszystkich czterech postulatów w dalszych negocjacjach dotyczących przyszłego budżetu.

Przyszły budżet UE na lata 2028–2034 jest jednym z głównych tematów rozpoczętego w czwartek szczytu w Brukseli. Państwa członkowskie pozostają podzielone w sprawie jego wielkości. Część domaga się ograniczenia wydatków, podczas gdy inne, w tym Polska, sprzeciwiają się cięciom, argumentując, że Unia potrzebuje większych środków na realizację swoich celów.