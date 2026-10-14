Wspomniane maksymalne stawki podane zostały w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 wydanym 23 lipca 2026 r. Wysokość stawek ustalana jest na podstawie ustawowego mechanizmu uwzględniającego inflację z pierwszego półrocza. Zgodnie z danymi GUS, inflacja w pierwszej połowie 2026 r. wyniosła 2,7 proc.

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Podatek od nieruchomości. Tak wzrosną stawki maksymalne w 2027 r.

Zgodnie ze wspomnianym obwieszczeniem Ministra Finansów, maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2027 r. wyniosą w przypadku:

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,49 zł za 1 mkw. (obecnie 1,45 zł);

gruntów pod wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników sztucznych – 7,35 zł za 1 ha (obecnie 7,15 zł);

pozostałych gruntów, w tym tych wykorzystywane do odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – 0,80 zł za 1 mkw. (obecnie 0,77 zł);

niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji – 4,85 zł za 1 mkw. (obecnie 4,72 zł).

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Z kolei w przypadku budynków i ich części stawki podatku od nieruchomości w przyszłym roku wyniosą maksymalnie w przypadku:

budynków mieszkalnych – 1,29 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 1,25 zł);

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 36,49 zł za 1 mkw. (obecnie 35,53 zł);

budynków zajętych na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 17,09 zł za 1 mkw. (obecnie 16,64 zł);

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 7,47 zł za 1 mkw. (obecnie 7,27 zł);

pozostałych budynków – 12,33 zł za mkw. (obecnie 12,00 zł).

Decydujący głos w sprawie wysokości podatku od nieruchomości mają samorządy

Stawki podatku od nieruchomości podane przez Ministerstwo Finansów są stawkami maksymalnymi. Oznacza to, że ostateczna wysokość opłat zależy od decyzji poszczególnych samorządów. Rady gmin i miast podejmują w tym zakresie własne uchwały. Kwestie te rozstrzygane są najczęściej pod koniec roku.

Jak zauważa serwis WNP, w ostatnich latach wiele samorządów decydowało się na maksymalne dopuszczalne przez resort stawki podatku od nieruchomości. Jeśli w tym roku będzie podobnie, mieszkańcy wielu miast i gmin muszą liczyć się z wyższymi opłatami.

Jednocześnie, jak przypomina serwis, w tym roku nie wszystkie gminy zdecydowały się na podwyżki. Stawki podatku od nieruchomości nie wzrosły m.in. w Kielcach i Zielonej Górze.