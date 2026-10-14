W 2027 r. wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów już zadecydowało
Wspomniane maksymalne stawki podane zostały w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 wydanym 23 lipca 2026 r. Wysokość stawek ustalana jest na podstawie ustawowego mechanizmu uwzględniającego inflację z pierwszego półrocza. Zgodnie z danymi GUS, inflacja w pierwszej połowie 2026 r. wyniosła 2,7 proc.
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Zgodnie ze wspomnianym obwieszczeniem Ministra Finansów, maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2027 r. wyniosą w przypadku:
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Z kolei w przypadku budynków i ich części stawki podatku od nieruchomości w przyszłym roku wyniosą maksymalnie w przypadku:
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Stawki podatku od nieruchomości podane przez Ministerstwo Finansów są stawkami maksymalnymi. Oznacza to, że ostateczna wysokość opłat zależy od decyzji poszczególnych samorządów. Rady gmin i miast podejmują w tym zakresie własne uchwały. Kwestie te rozstrzygane są najczęściej pod koniec roku.
Jak zauważa serwis WNP, w ostatnich latach wiele samorządów decydowało się na maksymalne dopuszczalne przez resort stawki podatku od nieruchomości. Jeśli w tym roku będzie podobnie, mieszkańcy wielu miast i gmin muszą liczyć się z wyższymi opłatami.
Jednocześnie, jak przypomina serwis, w tym roku nie wszystkie gminy zdecydowały się na podwyżki. Stawki podatku od nieruchomości nie wzrosły m.in. w Kielcach i Zielonej Górze.
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