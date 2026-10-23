Wizyta w ZUS doprowadziła do ponownego przeliczenia emerytury i podwyżki świadczenia seniora z Łodzi. Sprawę opisuje portal Dzień Dobry Bełchatów.

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Jedna wizyta w ZUS wystarczyła, by podwyższyć emeryturę

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 2012 r. Jakiś czas temu przeczytał w internecie, że okres zasadniczej służby wojskowej jest uznawany przez ZUS jako okres składkowy. Zgłosił się do placówki, aby upewnić się, czy lata te zostały uwzględnione przy wyliczaniu emerytury. O sytuacji opowiedziała portalowi doradczyni emerytalna z łódzkiego oddziału ZUS.

Urzędniczka sprawdziła, że ZUS zaliczył już ten okres. Przy okazji przyjrzała się jednak całej historii ubezpieczeniowej seniora i zauważyła, że mężczyzna po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie złożył wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia. Pracownica ZUS pomogła seniorowi dopełnić formalności.

– Efekt jest taki, że pan przyszedł do naszego oddziału ponownie już tylko po to, żeby mi podziękować za to, że dostaje wyższą emeryturę – powiedziała Alicja Mrowińska, doradczyni emerytalna z I Oddziału ZUS w Łodzi, cytowana przez portal Dzień Dobry Bełchatów.

Polacy mogą skorzystać z pomocy doradców emerytalnych. Ponad 4,5 mln osób już to zrobiło

Jak przypomina ZUS, instytucja doradców emerytalnych w placówkach działa od 2017 r. Tylko w tym roku z ich wsparcia skorzystało ponad 4,5 miliona osób. Tego typu pomoc skierowana jest zarówno do seniorów zbliżających się do wieku emerytalnego, jak i do osób już pobierających świadczenia.

Przed przejściem na emeryturę do doradcy emerytalnego ZUS można się zwrócić, by zweryfikował dotychczasowy kapitał ubezpieczeniowy, przedstawił symulacje wysokości świadczenia lub wyliczył szacowany wzrost wypłaty przy odłożeniu decyzji o rok lub dwa.

W przypadku obecnych emerytów doradca może przeanalizować dokumenty, sprawdzić przesłanki do ponownego przeliczenia kapitału lub pomóc w wypełnieniu wniosków.

– Doradca sprawdzi, jak wygląda nasza historia, czyli ile pieniędzy zgromadziliśmy w ZUS przez wszystkie lata pracy. Potem przedstawi symulację, jaką emeryturę otrzymamy od razu oraz o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy pracować dłużej – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Jak umówić się na konsultację z doradcą w ZUS?

Z pomocy doradców ZUS można skorzystać na kilka sposobów: