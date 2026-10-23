Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła również 5,8 procent.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 907,0 tys. wobec 909,5 tys. miesiąc wcześniej. Jednak liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,9 tys. wobec 87,6 tys. poprzednio.

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