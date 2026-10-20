Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przygotowany przez MRPiPS, zakłada wprowadzenie dodatkowych 60 dni okresu zasiłku opiekuńczego na opiekę nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18, niezależnie od obecnie przysługującego okresu zasiłku.

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„Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał bez względu na dotychczas obowiązujący, podstawowy limit, a korzystanie z jednego nie będzie wykluczać korzystania z drugiego. Łącznie będzie to nawet do 120 dni zasiłku rocznie, czyli dwa razy więcej niż do tej pory” - czytamy na stronie resortu rodziny.

Projekt przewiduje też podniesienie wieku dziecka, do którego rodzicowi przysługują 2 dni opieki – z 14 lat do 18 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 r.

Dziecko chore onkologicznie jak dziecko ze szkarlatyną

Według obecnych przepisów długość okresu zasiłkowego w przypadku sprawowania opieki nad osobami chorymi nie zależy od rodzaju schorzenia, ale przede wszystkim od wieku osoby pozostającej pod opieką. Wszystkie choroby, w tym również te najcięższe, do których m.in. zalicza się choroby onkologiczne, są traktowane przez ustawę jednolicie. W praktyce oznacza to, że taka sama liczba dni zasiłku opiekuńczego przysługuje opiekunom dziecka przechodzącego typowe choroby wieku dziecięcego oraz tym, którzy opiekują się dzieckiem cierpiącym np. na nowotwór i wymagającym długotrwałej hospitalizacji.

Jak podkreślili autorzy zmian, obowiązujące zasady są postrzegane przez osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi ciężko i przewlekle chorymi, jako niesprawiedliwe i krzywdzące. Celem projektu jest więc przyznanie dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego, ale wyłącznie w przypadku ciężkich chorób dziecka. Sytuację każdorazowo będzie oceniał lekarz wystawiający zaświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (tzw. e-ZLA). Pod uwagę będzie brał m.in. stan ciężko chorego dziecka i poziom jego samodzielności.

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60 dodatkowych dni dla rodzica na opiekę nad dzieckiem

Zaproponowano, aby dodatkowy okres przysługiwania zasiłku opiekuńczego wynosił do 60 dni w roku kalendarzowym. Świadczenie to będzie przysługiwało niezależnie od standardowego limitu zasiłku opiekuńczego (czyli do 60, 30 lub 14 dni). Obecnie zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad tzw. zdrowym dzieckiem do 8 lat w przypadkach ściśle określonych ustawą (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem) lub chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także dzieckiem z niepełnosprawnością w tym wieku.

Zasiłek może także przysługiwać 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat. Przypadki te są ściśle określone w ustawie (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem).

­Zasiłek w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Jak poinformował resort rodziny, 19 października projekt został skierowany do 21-dniowych uzgodnień międzyresortowych i 30-dniowych konsultacji z partnerami społecznymi.