Według obecnych przepisów opieka nad dzieckiem chorym onkologicznie jest traktowana tak samo, jak nad dzieckiem przeziębionym.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przygotowany przez MRPiPS, zakłada wprowadzenie dodatkowych 60 dni okresu zasiłku opiekuńczego na opiekę nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18, niezależnie od obecnie przysługującego okresu zasiłku.
„Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał bez względu na dotychczas obowiązujący, podstawowy limit, a korzystanie z jednego nie będzie wykluczać korzystania z drugiego. Łącznie będzie to nawet do 120 dni zasiłku rocznie, czyli dwa razy więcej niż do tej pory” - czytamy na stronie resortu rodziny.
Projekt przewiduje też podniesienie wieku dziecka, do którego rodzicowi przysługują 2 dni opieki – z 14 lat do 18 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 r.
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Według obecnych przepisów długość okresu zasiłkowego w przypadku sprawowania opieki nad osobami chorymi nie zależy od rodzaju schorzenia, ale przede wszystkim od wieku osoby pozostającej pod opieką. Wszystkie choroby, w tym również te najcięższe, do których m.in. zalicza się choroby onkologiczne, są traktowane przez ustawę jednolicie. W praktyce oznacza to, że taka sama liczba dni zasiłku opiekuńczego przysługuje opiekunom dziecka przechodzącego typowe choroby wieku dziecięcego oraz tym, którzy opiekują się dzieckiem cierpiącym np. na nowotwór i wymagającym długotrwałej hospitalizacji.
Jak podkreślili autorzy zmian, obowiązujące zasady są postrzegane przez osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi ciężko i przewlekle chorymi, jako niesprawiedliwe i krzywdzące. Celem projektu jest więc przyznanie dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego, ale wyłącznie w przypadku ciężkich chorób dziecka. Sytuację każdorazowo będzie oceniał lekarz wystawiający zaświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (tzw. e-ZLA). Pod uwagę będzie brał m.in. stan ciężko chorego dziecka i poziom jego samodzielności.
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Pro
Zaproponowano, aby dodatkowy okres przysługiwania zasiłku opiekuńczego wynosił do 60 dni w roku kalendarzowym. Świadczenie to będzie przysługiwało niezależnie od standardowego limitu zasiłku opiekuńczego (czyli do 60, 30 lub 14 dni). Obecnie zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad tzw. zdrowym dzieckiem do 8 lat w przypadkach ściśle określonych ustawą (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem) lub chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także dzieckiem z niepełnosprawnością w tym wieku.
Zasiłek może także przysługiwać 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat. Przypadki te są ściśle określone w ustawie (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem).
Zasiłek w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.
Jak poinformował resort rodziny, 19 października projekt został skierowany do 21-dniowych uzgodnień międzyresortowych i 30-dniowych konsultacji z partnerami społecznymi.
Obecnie zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny przysługuje przez określoną liczbę dni w roku, bez względu na rodzaj choroby.
Aktualne limity:
- 60 dni w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat oraz w określonych przypadkach nad zdrowym dzieckiem do lat 8 (m.in. zamknięcie żłobka/przedszkola, poród/choroba drugiego rodzica),
- 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością w przypadku choroby lub innych określonych przypadkach do ukończenia 18 lat,
- 14 dni w przypadku opieki nad chorymi dziećmi powyżej 14. roku życia bez stwierdzonej niepełnosprawności.
Nowe limity
Projektowane dodatkowe 60 dni będzie przysługiwać w przypadku ciężkiej choroby dziecka we wszystkich trzech grupach, z jednym ograniczeniem w grupie trzeciej:
- 60 + 60 dni w przypadku rodziców lub opiekunów chorych dzieci do lat 14, w tym dzieci z niepełnosprawnością w tym wieku.
- 30 + 60 dni w przypadku rodziców lub opiekunów chorych dzieci z niepełnosprawnością w wieku 14–18 lat.
- 14 + 60 dni, w przypadku rodziców i opiekunów dzieci powyżej 14. roku życia bez stwierdzonej niepełnosprawności – dodatkowe 60 dni przysługuje wyłącznie w przypadku opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 18. roku życia.
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