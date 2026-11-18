Może w innych okolicznościach taka gra i zaledwie jeden punkt na swoim stadionie spotkałyby się z krytyką. Nie wątpię, że będzie tak i teraz, ale po tym, co ostatnio pokazywali polscy piłkarze (dwie porażki z rzędu z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią) ten remis, niezależnie od poziomu gry, jest jakimś małym plusem. Tym bardziej, że ostatnio Szwedzi wygrywają z nami, kiedy chcą.

Teraz też chcieli, a nie udało im się nie tylko dlatego, że Polacy grali ambitnie, ale że bramkarz Sławomir Abramowicz w kilku sytuacjach bronił strzały „nie do obrony”. Taka postawa bramkarza, bez względu na to, jak się nazywa, jest niestety charakterystyczną cechą reprezentacji Polski i to od lat. Obrońcy grają tak słabo, że – siłą rzeczy – bohaterami stają się bramkarze.