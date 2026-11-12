Z tego artykułu dowiesz się: Jakie cele strategiczne stoją za programem „Transformacja AI” w PZU.

W których kluczowych obszarach sztuczna inteligencja przyniesie największą wartość.

W jaki sposób firma angażuje tysiące pracowników w proces adopcji AI poprzez dedykowane programy rozwojowe.

Transformacja AI w PZU to strategiczny projekt, który ma realnie zmieniać sposób działania największego polskiego ubezpieczyciela. Obejmuje rozwój nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, budowę odpowiednich kompetencji oraz przygotowanie firmy do szerszego wykorzystania AI w codziennej działalności. Celem wdrażanych rozwiązań jest poprawa jakości obsługi klientów oraz zwiększenie efektywności pracy PZU.

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Pierwsze sukcesy we wdrażaniu AI w PZU

– Mamy za sobą pierwsze sukcesy we wdrażaniu AI. Dziś, by utrzymać przewagę konkurencyjną, musimy wejść na kolejny poziom i potraktować sztuczną inteligencję jako jeden z kluczowych czynników zwiększających efektywność całej Grupy PZU. To wymaga odwagi, konsekwencji i systemowego podejścia, czyli jednoczesnej modernizacji technologii, świadomego skalowania oraz rozwoju kompetencji w całej firmie. Temu służy uruchomiony przez nas projekt Transformacja AI – mówi Bogdan Benczak, prezes PZU.

Spółka wskazuje, że pierwszym etapem Transformacji AI było zidentyfikowanie obszarów, w których sztuczna inteligencja może przynieść największą wartość biznesową. Podczas szerokich konsultacji wewnątrz PZU zebrano i przeanalizowano ponad 400 pomysłów na wykorzystanie sztucznej inteligencji zgłoszonych przez przedstawicieli jednostek biznesowych. Po serii warsztatów i analiz wyłoniono 10 inicjatyw o największym potencjale biznesowym, które będą rozwijane do końca 2027 r. Obejmują one obszary związane m.in. z obsługą klienta, obsługą klienta, likwidacją szkód, sprzedażą i rozwojem ofert, oceną ryzyka ubezpieczeniowego, dostępem do wiedzy organizacyjnej oraz dalszym rozwojem i optymalizacją usług IT.

– Sztuczna inteligencja nie jest dla nas pojedynczym projektem technologicznym, ale narzędziem wspierającym realizację celów biznesowych. Dlatego koncentrujemy się na rozwiązaniach, które mogą przynieść największą wartość naszym klientom, pracownikom i całej firmie – tłumaczy Michał Kopyt, Chief Technology and Transformation Officer PZU. – Coraz częściej odchodzimy od myślenia o AI jako dodatku do istniejących procesów. Projektujemy rozwiązania tak, aby wykorzystanie sztucznej inteligencji było uwzględniane już na etapie ich tworzenia – dodaje.

Z asystenta AI w PZU korzysta 9 tys. osób

Spółka tłumaczy, że Transformacja AI w PZU bazuje na doświadczeniach zdobytych podczas wcześniejszych wdrożeń sztucznej inteligencji, realizowanych od wielu lat. Dziś w PZU działa już kilkadziesiąt rozwiązań z komponentem AI.

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Od 2025 r. wszyscy pracownicy PZU mają dostęp do bezpiecznego, opartego na generatywnej sztucznej inteligencji Asystenta AI, z którego regularnie korzysta około 9 tys. osób. Narzędzie wspiera ich w codziennej pracy, najczęściej przy redagowaniu i analizowaniu tekstów, streszczaniu dokumentów, tłumaczeniach, wyszukiwaniu informacji czy generowaniu pomysłów.

– W ramach Transformacji AI budujemy w PZU kompleksowy system adopcji AI, który prowadzi pracownika od wiedzy, przez eksperymentowanie, do wykorzystania AI w konkretnych zadaniach i procesach biznesowych. Chcemy, żeby efektem nie była wiedza o AI, ale trwała zmiana sposobu pracy – przekonuje Marek Opar, dyrektor zarządzający projektu Transformacja AI i dyrektor biura rozwiązań IT w Grupie PZU.

Fundamenty technologiczne dla rozwoju AI

Transformacja AI obejmuje również budowę wspólnych fundamentów technologicznych, które mają umożliwić szybkie wdrażanie kolejnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w całej Grupie PZU. W ramach projektu rozwijana jest platforma AI oraz nowoczesna infrastruktura technologiczna, która pozwala efektywnie skalować zastosowania sztucznej inteligencji w organizacji.

Równolegle PZU rozwija rozwiązania, które wzmacniają cyberbezpieczeństwo, obejmujące m.in. ochronę danych, zarządzanie dostępem do systemów, monitorowanie działania modeli AI oraz audytowalność procesów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Mechanizmy te mają ograniczać ryzyko i wspierać rozwój zastosowań AI w sposób bezpieczny, transparentny i zgodny z wymaganiami sektora finansowego.