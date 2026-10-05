Ostateczna decyzja o ulokowaniu permanentnej bazy USA w naszym kraju nastąpi najwcześniej 1 grudnia, być może kilka tygodni później – mówią „Rzeczpospolitej” źródła w polskim rządzie. Będzie to część szerszej strategii ułożenia na nowo obecności amerykańskich sił zbrojnych w Europie. A z tym jest kłopot. Pentagon od wielu miesięcy lobbują kraje europejskie, które chciałyby utrzymać czy zwiększyć liczbę żołnierzy Stanów Zjednoczonych.