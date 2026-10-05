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Baza USA w Polsce ma być częścią planu wobec Chin i Rosji

Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce wpisuje się w nową strategię Pentagonu. Jest kluczowym elementem powstrzymania chińsko-rosyjskiego bloku.

Publikacja: 05.10.2026 04:04

Baza USA w Polsce ma być częścią planu wobec Chin i Rosji

Foto: REUTERS/Thaier al-Sudani

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie miejsce zajmuje Polska w nowej strategii obronnej USA, której celem jest powstrzymanie bloku chińsko-rosyjskiego.
  • Jak wewnętrzna polityka w Waszyngtonie i zbliżające się wybory mogą zaważyć na ostatecznej decyzji o budowie bazy.
  • Jakie interesy gospodarcze, poza względami militarnymi, wiążą się ze stałą obecnością wojsk USA w Polsce.
  • Co w praktyce oznacza zmiana charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych z rotacyjnej na stałą.
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Ostateczna decyzja o ulokowaniu permanentnej bazy USA w naszym kraju nastąpi najwcześniej 1 grudnia, być może kilka tygodni później – mówią „Rzeczpospolitej” źródła w polskim rządzie. Będzie to część szerszej strategii ułożenia na nowo obecności amerykańskich sił zbrojnych w Europie. A z tym jest kłopot. Pentagon od wielu miesięcy lobbują kraje europejskie, które chciałyby utrzymać czy zwiększyć liczbę żołnierzy Stanów Zjednoczonych.

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