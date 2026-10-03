Prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec Elżbiety P., podejrzanej o zabójstwo męża. Biegli uznali, że w chwili czynu była niepoczytalna. Jednocześnie śledczy chcą, by kobieta została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym.

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Jak podaje TVN24, 51-letni Dariusz P. zginął 4 grudnia 2025 r. Według ustaleń śledczych został zabity przez swoją żonę Elżbietę P.

Kobieta dzień później usłyszała zarzut zabójstwa. W toku postępowania była trzykrotnie przesłuchiwana w charakterze podejrzanej i za każdym razem przyznawała się do popełnienia czynu. Korzystała jednak z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Elżbieta P. była niepoczytalna w chwili zabójstwa

W trakcie śledztwa pojawiły się wątpliwości dotyczące stanu psychicznego podejrzanej. Prokuratura zdecydowała więc o zasięgnięciu opinii psychiatrów i psychologa.

"Na etapie postępowania przygotowawczego – w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do poczytalności podejrzanej Elżbiety P. – postanowiono zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów i psychologa" – przekazał Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Kobieta została skierowana na obserwację szpitalną. Po jej zakończeniu biegli stwierdzili u niej chorobę psychiczną.

"Zgodnie z opinią biegłych, w czasie dokonywania zarzucanego jej czynu podejrzana miała zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swoim postępowaniem" – poinformował prokurator.

W praktyce oznacza to, że Elżbieta P. nie może ponosić odpowiedzialności karnej za zarzucany jej czyn. Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała 30 września do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania.

Prokuratura chce umieszczenia Elżbiety P. w szpitalu psychiatrycznym

Umorzenie sprawy nie oznacza jednak, że kobieta wyjdzie na wolność.

Biegli ocenili, że w obecnym stanie psychicznym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Elżbieta P. może ponownie popełnić czyn zabroniony o wysokiej społecznej szkodliwości.

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"W ocenie prokuratury okoliczności te uzasadniają orzeczenie w stosunku do Elżbiety P. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i taki też wniosek został do sądu złożony" – przekazał Bartłomiej Świderski.

O zastosowaniu środka zabezpieczającego zdecyduje sąd.