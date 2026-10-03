Prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec Elżbiety P., podejrzanej o zabójstwo męża. Biegli uznali, że w chwili czynu była niepoczytalna. Jednocześnie śledczy chcą, by kobieta została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym.
Jak podaje TVN24, 51-letni Dariusz P. zginął 4 grudnia 2025 r. Według ustaleń śledczych został zabity przez swoją żonę Elżbietę P.
Czytaj więcej
Sąd rejonowy umorzył postępowanie wykonawcze wobec mężczyzny, który od 10 lat przebywał w zakładzie psychiatrycznym po kradzieży roweru wartego 400...
Kobieta dzień później usłyszała zarzut zabójstwa. W toku postępowania była trzykrotnie przesłuchiwana w charakterze podejrzanej i za każdym razem przyznawała się do popełnienia czynu. Korzystała jednak z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
W trakcie śledztwa pojawiły się wątpliwości dotyczące stanu psychicznego podejrzanej. Prokuratura zdecydowała więc o zasięgnięciu opinii psychiatrów i psychologa.
"Na etapie postępowania przygotowawczego – w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do poczytalności podejrzanej Elżbiety P. – postanowiono zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów i psychologa" – przekazał Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
Czytaj więcej
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował do Sądu Najwyższego kasację na korzyść niepoczytalnej kobiety, która znieważyła policjanta. RPO j...
Kobieta została skierowana na obserwację szpitalną. Po jej zakończeniu biegli stwierdzili u niej chorobę psychiczną.
"Zgodnie z opinią biegłych, w czasie dokonywania zarzucanego jej czynu podejrzana miała zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swoim postępowaniem" – poinformował prokurator.
W praktyce oznacza to, że Elżbieta P. nie może ponosić odpowiedzialności karnej za zarzucany jej czyn. Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała 30 września do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania.
Umorzenie sprawy nie oznacza jednak, że kobieta wyjdzie na wolność.
Biegli ocenili, że w obecnym stanie psychicznym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Elżbieta P. może ponownie popełnić czyn zabroniony o wysokiej społecznej szkodliwości.
Czytaj więcej
W praktyce sądowej zdarza się umarzanie postępowania karnego po sporządzeniu przez biegłego opinii o niepoczytalności sprawcy.
"W ocenie prokuratury okoliczności te uzasadniają orzeczenie w stosunku do Elżbiety P. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i taki też wniosek został do sądu złożony" – przekazał Bartłomiej Świderski.
O zastosowaniu środka zabezpieczającego zdecyduje sąd.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas