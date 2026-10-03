Sprawa zaczęła się od nagrania opublikowanego przez Sławomira Mentzena. Współprzewodniczący Konfederacji odniósł się w nim do przyjęcia nowych funkcjonariuszy do dolnośląskiej policji. Wśród 150 osób, które rozpoczęły służbę, znalazło się 65 kobiet i 85 mężczyzn.

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Mentzen opublikował materiał pokazujący policjantki i skomentował go ironicznie: „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie”.

Na słowa posła zareagowała Sylwia Szary, była policjantka i przewodnicząca terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach. W rozmowie z Wirtualną Polską została zapytana, czy zaprosiłaby Mentzena na policyjne testy sprawnościowe.

– Chętnie takie zorganizujemy. Jak najbardziej, zaprosiłabym. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe – odpowiedziała.

Kierwiński reaguje na propozycję dla Mentzena

Do zaproszenia odniósł się Marcin Kierwiński. Szef MSWiA zachęcił polityka Konfederacji do przyjęcia propozycji.

„Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...?” – napisał minister.

Wcześniej Kierwiński krytykował nagranie Mentzena, a jego wypowiedź stała się częścią szerszej wymiany komentarzy dotyczących obecności kobiet w służbach mundurowych.

Czarzasty, Tusk i przedstawiciele rządu komentują nagranie

Do wypowiedzi Mentzena odnieśli się również inni politycy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do kobiet głosujących lub rozważających głosowanie na Konfederację.

– Przemyślcie takie słowa i wiedzcie, co wasz lider i przywódca o was myśli. Niezauważanie przez ortodoksyjną prawicę roli kobiet oraz widzenie kobiet przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem – powiedział.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka napisała natomiast, że funkcjonariuszki „narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana”, odnosząc się bezpośrednio do Mentzena.

Do nagrania odniosła się także Polska 2050, pytając: „Czy was już naprawdę do reszty pogięło w tej Konfederacji?”

Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek napisał z kolei: „Jak myślicie? Jakie kompleksy leczy sobie patoprawica, wyśmiewając kobiety w służbach mundurowych?” Premier Donald Tusk opublikował zdjęcie policjantek i podpisał je jednym słowem: „Duma!”

Test sprawnościowy policji jest taki sam dla kobiet i mężczyzn

Oficjalne zasady naboru do Policji przewidują taki sam test sprawności fizycznej dla kobiet i mężczyzn. Kandydaci wykonują te same cztery próby i muszą zdobyć co najmniej 32 punkty, zaliczając każdą z nich.

Test obejmuje rzut oburącz zza głowy piłką lekarską o wadze 3 kg na odległość co najmniej 4,5 m, minimum 14 siadów z leżenia na plecach w ciągu 30 sekund, bieg ze zmianą kierunku w czasie nie dłuższym niż 33 sekundy oraz bieg z obieganiem stojaków. W ostatniej próbie trzeba wykonać co najmniej 19 powtórzeń w ciągu 90 sekund.