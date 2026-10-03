Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatury sięgające powyżej 22 st. C w wielu częściach Polski utrzymają się do niedzieli. Na początku tygodnia zrobi się nieco chłodniej i w wielu miejscach spadnie deszcz. Gwałtowne i długotrwałe zmiany czekają nas jednak od piątku 9 października.

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Prognozy na przyszły tydzień. Zwrot w pogodzie od piątku 9 października

Według europejskiego 10-dniowego modelu ECMWF ciepło i dość pogodnie będzie do czwartku 8 października. Zarówno w środę, jak i w czwartek w całym kraju możemy liczyć na temperatury bliskie 20 st. C., a na południu i zachodzie Polski sięgną nawet 21-22 stopni. W piątek 9 października czeka nas gwałtowne ochłodzenie. Słupki rtęci pokażą od 11 st. C na północy do 14 st. C na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Na południowych krańcach Polski temperatury spadną do zaledwie 8 st. C. Podobna aura prognozowana jest na przyszły weekend. W sobotę i niedzielę 10 i 11 października będzie maksymalnie 15 st. C na zachodzie i południu Polski.

Od czwartku 8 października deszcz, a nawet śnieg i przymrozki

Choć przelotny deszcz będzie się pojawiać w wielu częściach kraju już od niedzieli 4 października, od czwartku 8 października opady przybiorą na sile. Szczególnie intensywne deszcze prognozowane są początkowo głównie na zachodzie i południowym zachodzie. W kolejnych dniach – w piątek i sobotę pojawią się również na północy kraju. W niedzielę pas intensywnych opadów przebiegać ma od południowego zachodu przez centrum po wschód Polski.

Według amerykańskiego modelu pogodowego GFS (NOAA) w piątek 9 października na południowych krańcach Polski mogą pojawić się opady śniegu, a temperatura w nocy w piątek i sobotę może spaść nawet do -2 st. C.

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Prognozy pogody na październik i początek listopada

IMGW podaje również długoterminową prognozę pogody na 5 najbliższych tygodni. Wynika z niej, że czeka nas stopniowe ochłodzenie. W tygodniu między 5 a 11 października średnie temperatury powietrza w ciągu dnia będą wynosić jeszcze od 14 st. C na północnym wschodzie, około 16 stopni w centrum, do 18 st. C na południu kraju.

W kolejnym tygodniu – od 12 do 18 października – możemy się spodziewać następnej fali ochłodzenia. Bilans średnich temperatur wyniesie od 12 st. C na północnym wschodzie do 15 st. C na południowym wschodzie kraju. Podobnie będzie w tygodniu od 19 do 25 października – termometry wskażą średnio od 11 st. C na wschodzie do 14 na południu.

Na przełomie miesięcy – między 26 października a 1 listopada – prognozowane są temperatury w granicach od 9 do 12 st. C. Natomiast początek listopada (2–8.11) to już od 7 do 10 st. C.