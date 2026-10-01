Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachmurzenie jest na ogół małe. Nie występują opady. Lokalnie na wschodzie i południu utrzymują się mgły. Temperatura od 2 st. C lokalnie na wschodzie, około 10 st. C w centrum do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, na ogół południowo-wschodni.

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Pogoda w czwartek, 1 października. Dużo słońca i temperatury do 25 st. C

Czwartek zapowiada się bezchmurnie lub tylko niewielkim zachmurzeniem. Nieco więcej chmur pojawi się jedynie na południowym zachodzie kraju. Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu prognozowane są zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 st. C w centrum, do 24-25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na południowym zachodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach początkowo wiatr w porywach będzie osiągał do 100 km/godz., po południu słabnący do 70 km/godz.

W nocy z czwartku na piątek synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo, jedynie na zachodzie miejscami zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C na wschodzie i 4 st. C lokalnie w centrum do 10 st. C, 12 st. C na zachodzie kraju i nad morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich od 1 do 3 st. C, a w dolinach bieszczadzkich około -1 st. C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/godz.

Prognoza na piątek, 2 października. Więcej chmur i słabe opady deszczu na zachodzie

W piątek również prognozowane jest małe zachmurzenie lub zupełnie bezchmurne niebo, jedynie zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego, a pod wieczór na krańcach zachodnich do dużego i tam miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Rano lokalnie zapowiadane są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 19 st. C na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22 st. C w centrum do 23 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem miejscami umiarkowany.

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Weekend pogodny. Od poniedziałku ochłodzenie

W sobotę na północnym zachodzie oraz Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 16-17 st. C na północy oraz Podhalu, około 20 st. C w centrum do 22 st. C na południu.

W niedzielę na południu zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północy oraz miejscami w centrum pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 st. C nad morzem i 17 st. C miejscami na północy, około 19 st. C w centrum do 22 st. C na południowym wschodzie.

Poniedziałek będzie pochmurny. Na północy i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od 13 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum do 20-21 st. C na południowym wschodzie.