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Odwołanie Moniki Hornej-Cieślak byłoby przyznaniem się koalicji do błędu

Monika Horna-Cieślak zasłużyła na odwołanie i to nie tylko za sprawę rodziny z warszawskiej Białołęki. Tyle że przy obecnej politycznej polaryzacji takie błędy uchodzą płazem. Nawet jeśli niektóre argumenty w obronie urzędniczki ocierają się o groteskę.

Publikacja: 01.10.2026 08:59

Monika Horna-Cieślak

Monika Horna-Cieślak

Foto: PAP

Piotr Zaremba

Już przez prawie dwa tygodnie przeżywamy tę historię. Rzecz zdarzyła się w sierpniu na warszawskiej Białołęce, lecz nagłośniono ją dopiero po jakimś czasie. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, stojąc na autobusowym przystanku, miała być świadkiem sytuacji, kiedy matka krzyczała na swoje dziecko i je szarpała. Zwróciła jej uwagę, w odpowiedzi kobieta podobno jej ubliżyła.

Dalszy ciąg zdarzeń jest ogólnie znany. Po ostrej wymianie zdań rzeczniczka, która zdążyła się w międzyczasie wylegitymować, pognała za matką, ustalając, w ten sposób jej adres. Ta z kolei najwyraźniej musiała zawrócić do domu, bo wcześniej odprowadzała podobno dwoje swoich dzieci do przedszkola.

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