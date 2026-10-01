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Monika Horna-Cieślak
Już przez prawie dwa tygodnie przeżywamy tę historię. Rzecz zdarzyła się w sierpniu na warszawskiej Białołęce, lecz nagłośniono ją dopiero po jakimś czasie. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, stojąc na autobusowym przystanku, miała być świadkiem sytuacji, kiedy matka krzyczała na swoje dziecko i je szarpała. Zwróciła jej uwagę, w odpowiedzi kobieta podobno jej ubliżyła.
Dalszy ciąg zdarzeń jest ogólnie znany. Po ostrej wymianie zdań rzeczniczka, która zdążyła się w międzyczasie wylegitymować, pognała za matką, ustalając, w ten sposób jej adres. Ta z kolei najwyraźniej musiała zawrócić do domu, bo wcześniej odprowadzała podobno dwoje swoich dzieci do przedszkola.
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