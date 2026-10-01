Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że prowadzona przez jego rząd „Operacja Czyściec” dotarła do „najwęższych kręgów mafii Fideszu”. Jego słowa padły po aresztowaniu Miklósa Sesztáka, byłego ministra w rządzie Viktora Orbána. Kolejny były minister, Balázs Hankó, jest podejrzany w sprawie dotyczącej ponad 17 mld forintów środków publicznych.

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Magyar przekonywał, że celem operacji jest odzyskanie środków publicznych oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób podejrzewanych o przestępstwa popełnione w okresie rządów Fideszu.

Czytaj więcej Polityka Magyar rozlicza. „Krok w stronę rozrachunku mafinego państwa” Dwóch pierwszych ministrów z Fideszu zostało zatrzymanych pod zarzutem korupcji. Jeśli zaczną sypać, zagrożony może być sam były premier Viktor Orbán.

„Środa była ważnym kamieniem milowym. Kraj poczynił ogromny krok naprzód na drodze do odnowy” – oświadczył premier.

Odnosił się do decyzji sądu o aresztowaniu Miklósa Sesztáka, byłego ministra rozwoju narodowego w rządzie Orbána. Jest on podejrzany o przyjmowanie łapówek związanych z zamówieniami publicznymi. Seszták zaprzecza zarzutom.

Byli ministrowie Orbána objęci śledztwami

Magyar stwierdził, że kolejne postępowania pokażą, jak długo – jak to określił – „gangsterzy z Fideszu będą przestrzegać omerty”, czyli zasady milczenia.

Premier mówił również, że okaże się, czy osoby objęte postępowaniami zdecydują się zeznawać przeciwko innym podejrzanym.

Rząd Magyara zapewnia, że śledczy, prokuratorzy i sędziowie prowadzący postępowania będą mogli działać niezależnie.

Fidesz odrzuca oskarżenia o systemową korupcję i przedstawia działania nowych władz jako polityczną zemstę. Po zatrzymaniach politycy partii Orbána porównywali prowadzone postępowania do procesów politycznych.

„Operacja Czyściec” rządu Pétera Magyara

Jednym z głównych narzędzi prowadzonej przez nowe władze akcji jest Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia. Instytucja ma badać m.in. dawne zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, wykorzystanie funduszy unijnych oraz transakcje spółek państwowych.

Program został ogłoszony przez Magyara w czerwcu jako element szerszych reform antykorupcyjnych.

Śledczy zajmują się również sprawą Balázsa Hankó, byłego ministra kultury i innowacji oraz obecnego posła Fideszu. Prokuratura zarzuca mu udział w niezgodnym z prawem rozdysponowaniu ponad 17 mld forintów z Narodowego Funduszu Kultury. To równowartość około 200 mln zł.

Według prokuratury środki miały być przyznawane w ponad tysiącu przypadków na cele inne niż przewidziane prawem. Hankó nie przyznaje się do przestępstwa.