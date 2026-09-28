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Fundacja Maeght w Saint-Paul-de-Vence koło Nicei
Pałace i parki najbogatszych zawsze pełne były wspaniałych dzieł sztuki, najczęściej niedostępnych dla zwiedzających. Dziś otwarte dla publiczności stanowią często ważne punkty wakacyjnej marszruty dla tych, dla których leżenie na plaży lub nad basem przez cały dzień bywa nudne bądź męczące. Tym bardziej że odpoczynek i kontakt ze sztuką można połączyć, tak jak we francuskiej Prowansji, gdzie fundacje z dziełami sztuki nowoczesnej położone są blisko linii morza lub wręcz wkomponowane w jego pejzaż.
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