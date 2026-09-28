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Galerie sztuki na świeżym powietrzu. Polscy miliarderzy chcą się wzorować na Francji

W Prowansji, krainie wina i lawendy, ulokowane są trzy fundacje–kolekcje sztuki, na których chcą wzorować się także nasi miliarderzy. To Fundacja Maeght przy Nicei, Chateau La Coste obok Aix-en-Provance i Villa Carmignac na wyspie Porquerolles.

Publikacja: 28.09.2026 18:09

Fundacja Maeght w Saint-Paul-de-Vence koło Nicei

Fundacja Maeght w Saint-Paul-de-Vence koło Nicei

Jacek Cieślak

Pałace i parki najbogatszych zawsze pełne były wspaniałych dzieł sztuki, najczęściej niedostępnych dla zwiedzających. Dziś otwarte dla publiczności stanowią często ważne punkty wakacyjnej marszruty dla tych, dla których leżenie na plaży lub nad basem przez cały dzień bywa nudne bądź męczące. Tym bardziej że odpoczynek i kontakt ze sztuką można połączyć, tak jak we francuskiej Prowansji, gdzie fundacje z dziełami sztuki nowoczesnej położone są blisko linii morza lub wręcz wkomponowane w jego pejzaż.

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