Wzór 93 „Pantera” jest używany przez Wojsko Polskie od lat 90. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało właśnie jego następcę – K-03 „Ryś”. Nowy kamuflaż ma lepiej maskować sylwetkę w polskim krajobrazie, a wraz z nim przygotowano również nowy krój munduru i tkaninę o większej odporności na zużycie. Według przedstawionych danych materiał ma być niemal o 30 proc. bardziej odporny na rozdzieranie, siedmiokrotnie bardziej odporny na ścieranie i ponaddwukrotnie lepiej przepuszczać powietrze.

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Gen. Polko: ważniejsze od kamuflażu są potrzeby żołnierza

Gen. Roman Polko w rozmowie z „Faktem” podkreśla, że do kwestii nowego wzoru podchodzi przede wszystkim praktycznie. Jego zdaniem trudno mówić o przełomie wynikającym wyłącznie ze zmiany kamuflażu, skoro warunki, w których funkcjonują polscy żołnierze, nie zmieniły się aż tak znacząco.

Wojskowy kamuflaż Foto: PAP

– Szczerze mówiąc, z tego, co pamiętam, w Polsce krajobraz się nie zmienił, otoczenie wygląda podobnie, to i ten kamuflaż w zasadzie przynajmniej nie powinien się zmieniać, skoro to otoczenie się nie zmienia – mówi generał.

Jak zaznacza, znacznie większe znaczenie ma jakość munduru i jego dopasowanie do warunków, w których jest wykorzystywany. – Ważniejsze od kamuflażu jest to, na co wielokrotnie zwracałem uwagę, żeby, po pierwsze, żołnierz miał mundur z dobrej tkaniny – podkreśla Polko.

Generał Polko wskazuje rozwiązania z USA sprzed 30 lat

Były dowódca GROM wskazuje przy tym na rozwiązania, z którymi zetknął się podczas służby i szkoleń w Stanach Zjednoczonych. Jak relacjonuje, tamtejsi żołnierze mieli większą możliwość wyboru poszczególnych elementów umundurowania oraz ich wymiany i modyfikowania w zależności od potrzeb.

– Naprawdę dla mnie ta rewolucja byłaby wtedy, gdybyśmy przeszli na ten system, który jeszcze 30 lat temu funkcjonował już w Stanach Zjednoczonych – mówi gen. Polko.

Generał zwraca również uwagę, że współcześni żołnierze sami mają coraz większą wiedzę na temat odzieży wykorzystywanej w różnych warunkach. Wielu z nich interesuje się turystyką górską czy aktywnością outdoorową, dzięki czemu znają rozwiązania stosowane poza wojskiem.

– Żołnierze dzisiaj są bardzo świadomi, uprawiają często np. turystykę górską. To oni doskonale wiedzą, jakie ciuchy, na jaki teren, gdzie się przydadzą i trzeba to wykorzystać – podsumowuje.