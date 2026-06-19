Za odebraniem Ziobrze immunitetu głosowało 236 posłów, przeciw było 198, żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Bezwzględna większość, wymagana do uchylenia immunitetu, wynosiła 231 głosów.

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Przeciw odebraniu immunitetu Ziobrze głosował PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

Co Zbigniew Ziobro powiedział o Dariuszu Korneluku?

Sprawa ma związek ze słowami byłego ministra sprawiedliwości, które padły w grudniu ubiegłego roku, gdy były minister występował zdalnie na konferencji prasowej PiS. Mecenas Janusz Kaczmarek, który występował w Sejmie w imieniu prokuratora krajowego wskazywał, że Ziobro miał wówczas pomówić i znieważyć Korneluka, twierdząc, „że został on powołany na wskazane stanowisko prokuratora krajowego, w związku z realizacją celu politycznego podporządkowania instytucji prokuratury partii rządzącej, w zamiarze ukierunkowania jej działań na umarzanie postępowań wszczętych w przedmiocie złodziejstw i korupcji, których było mnóstwo w otoczeniu (premiera – przyp. PAP) Donalda Tuska”. Na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej mecenas zaznaczył, że Ziobro nazwał Korneluka „działaczem partyjnym, co w rozumieniu kodeksu karnego stanowi zbieg przepisów określonych jako zniesławienie i znieważenie”.

Kaczmarek dodał, że Korneluk jest w prokuraturze od 1993 r., a od 2000 r. pełnił w niej szereg różnych funkcji. Zauważył, że dotychczas żaden z ministrów sprawiedliwości nie kwestionował rzeczowości, staranności ani jego profesjonalizmu.

Od 2024 roku trwa polityczny spór o to, kto jest prokuratorem krajowym

Spór dotyczący tego, kto jest prokuratorem krajowym, rozpoczął się w 2024 r., gdy w styczniu ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę „zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów”.

Wówczas, na mocy decyzji premiera, pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego – do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie – został prokurator Jacek Bilewicz. Konkurs wygrał prokurator Dariusz Korneluk, którego w połowie marca 2024 r. premier powołał na nowego prokuratora krajowego.

O skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia Korneluk poinformował pod koniec marca. Sam Ziobro odniósł się wtedy do sprawy na portalu X. „Nazywanie prokuratora Korneluka »partyjnym działaczem« to nadmierna kurtuazja. W rzeczywistości jest on bowiem pełnoprawnym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie przejęła kontrolę nad Prokuraturą Krajową” – stwierdził były minister sprawiedliwości.

Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził 10 maja. Wcześniej jednak przez kilka miesięcy był na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę od rządu ówczesnego premiera Viktora Orbána.

Były minister jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, Ziobro miał popełnić 26 przestępstw.