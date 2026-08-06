W czwartek po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyło się okolicznościowe wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jednym z punktów uroczystości było wystąpienie Nawrockiego, w którym podsumował on pierwszy rok swojej prezydentury.

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Karol Nawrocki zapowiada strategię rozwoju Polski przed wyborami parlamentarnymi

W przemówieniu prezydent zwrócił m.in. uwagę na działalność 17 rad prezydenckich, które - jak mówił - w ciągu ostatniego roku zgromadziły „siedmiuset wybitnych, profesjonalnych, w zasadniczej części niezwiązanych z polityką przedstawicieli”; 700 osób, które w sposób społeczny, bez pobierania środków finansowych współpracują z prezydentem i od roku przygotowują prezydencką strategię rozwoju na najbliższe półtora roku.

- Wierzę głęboko, że prezydencka strategia rozwoju, która formalnie zostanie przedstawiona w ciągu kilku miesięcy, stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w RP, żeby stworzyć realny plan na przyszłość dla Rzeczpospolitej – powiedział Nawrocki. Jak dodał, strategia ma być „zaproszeniem do dialogu środowisk politycznych gotowych do współpracy z prezydentem”.

Nawrocki wyraził nadzieję, że strategia „stanie się punktem odniesienia do najbliższej kampanii parlamentarnej, która wyłoni polskie siły patriotyczne, kochające Polskę, gotowe do dialogu między ośrodkiem prezydenckim i przyszłym premierowskim, aby Polska rozwijała się, była bezpieczna i było w niej mniej politycznych konfliktów”.

Nawrocki: „Będę waszym głosem”. Chce zmienić model prezydentury

Nawrocki podkreślił również, że nigdy nie zejdzie z drogi, na którą wszedł w czasie kampanii wyborczej. - Będę i pozostanę waszym głosem - zwrócił się do zgromadzonych przez Pałacem Prezydenckim. Zaznaczył, że rok jego prezydentury był pracowity, ale - jak podkreślił - „nie ma w nim choćby promila zmęczenia”. - Mam ciągle wiele energii na kolejne cztery lata. Mam 100 proc. baterii - zapewnił Nawrocki.

Foto: PAP/Paweł Supernak

21 projektów ustaw w „zamrażarce sejmowej”. Prezydent krytykuje blokowanie inicjatyw

Przypomniał, że w ciągu roku swojej prezydentury wystąpił z 22 inicjatywami ustawodawczymi, z których - jak powiedział - 21 jest w tzw. zamrażarce sejmowej. Zauważył, że marszałek Sejmu blokuje m.in. jego projekt, którego celem jest obniżka cen prądu o 33 proc.

Nawrocki podkreślił, że od 7 sierpnia 2025 roku składał średnio dwie inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. - Zrobiłem to dlatego, bo chcę w istocie zmienić model prezydentury. Tak, prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu. Prezydent jest też od tego, aby wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi i aby nieść wasz głos i wasze postulaty - powiedział do zgromadzonych prezydent.

Zapewnił, że choć nie wszystkie jego postulaty zostały zrealizowane, to żadne nie zostały zapomniane i będą zrealizowane.

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Cztery kolejne ustawy i bilans podpisów oraz wet prezydenta

Prezydent poinformował ponadto, że do piątku podejmie decyzje ws. podpisania kolejnych ustaw. - Mogę zdradzić, że już podjąłem decyzję o podpisaniu czterech kolejnych ustaw, podpiszę je jutro - zapowiedział.

Nawrocki ironizował, że politycy koalicji rządzącej „mają problem z matematyką”. - Matematyczny bilans podpisanych i zawetowanych ustaw od dnia jutrzejszego będzie wyglądał tak: 259 ustaw i podpisanych i 41 ustaw zawetowanych, czyli równo 300 – oświadczył. – 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tam, gdzie tylko mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, że Polakom się przyda, nawet jeśli mam pewne obiekcje (...) to zawsze je podpiszę - 259 razy tak zrobiłem – dodał.

Zielony Ład i referendum. Nawrocki uderza w Senat

Prezydent przypomniał, że ponownie, zmieniając pytanie, wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie polityki klimatycznej i Zielonego Ładu. - Dzisiaj w Senacie usłyszeliśmy, że głos narodu nikogo nie interesuje, że referendum w sprawie polityki klimatycznej nie będzie. Ustawa na tańszy prąd zamrożona, a referendum nie będzie. A więc ci, którzy mienią się demokratami mówią: „nie interesuje nas wasze zdanie, czy płacicie więcej, czy nie płacicie więcej” - mówił Nawrocki. Prezydent wyraził zarazem nadzieję, że udaje się rozbijać mit, jakoby referendum w sprawie polityki klimatycznej i Zielonego Ładu świadczyło o chęci wyjścia Polski z UE.

Senat w środę nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek prezydenta w tej sprawie, który został odrzucony przez Senat.

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Nawrocki o Ukrainie: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”

W czwartkowym przemówieniu prezydent poruszył także kwestie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, w tym tych, które łączą Polskę i Ukrainę. Podkreślił, że „interesem Polski jest to, aby Ukraina i żołnierze ukraińscy radzili sobie jak najlepiej z postsowiecką Federacją Rosyjską, jak najdalej ich trzymali od Polski, to oczywiste, taka jest strategia państwa polskiego”.

– Niech mordują sowietów tam (w Ukrainie – PAP), którzy ich napadli i w ogóle nas Polaków to nie boli. W tym zakresie zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bo tam, gdzie się bije moskala, tam Polska pomaga, nawet jak nie bierze udziału bezpośrednio w tej wojnie, taki jest strategiczny interes Polski – powiedział Nawrocki.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Prezydent zaznaczył zarazem, że „strategicznym interesem Polski jest też to, żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi”. - Można pomagać i można wymagać, można współpracować po partnersku, można się rozumieć w zasadniczych kwestiach, taka jest nasza wrażliwość - mówił Nawrocki.

– Będziemy pomagać (Ukrainie), ale zawsze mówiąc: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy; nie bezrefleksyjnie wysyłając kolejne floty i wszystko bez głębszej refleksji, bez analizy, na telefonach i na uśmiechach. Naszym interesem jest to, żeby bili się (Ukraińcy – PAP) jak najdłużej i jak najsprawniej. Jesteśmy z nimi, ale tu jest Polska, tu są nasze interesy i wszytko trzeba analizować i z godnością, z partnerską otwartością, z sojuszniczym zrozumieniem do tego podchodzić - podkreślił prezydent.

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Fort Trump i wojska USA w Polsce. Prezydent apeluje do rządu

Nawrocki poruszył także temat budowania relacji z USA i z przywódcą tego państwa - Donaldem Trumpem. Podkreślił, że od 3 września ubiegłego roku udało się - poprzez liczne spotkania i dyskusje telefoniczne - „stworzyć autostradę do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce”.

– Ta autostrada jest rozłożona. Nie można tego wyżej i dalej załatwić niż między dwoma prezydentami. Teraz wszystko po stronie rządu, który wspieram tam, gdzie mogę. Ale trzeba się wziąć na poważnie do załatwienia budowy Fortu Trump i stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wszystko jest właściwie załatwione i jest gotowe; teraz trzeba zabrać się do ciężkiej pracy – oświadczył.

Mówił też o pozycji polskiej w NATO. Podkreślał, że z tegorocznego lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze, dzięki wielu zabiegom dyplomatycznym na różnych poziomach, „wróciliśmy z zagwarantowaniem jedności sojuszniczej i przez Amerykanów, i wszystkich członków NATO, i z deklaracją, że Europa Zachodnia będzie objęta całym systemem infrastruktury paliwowej”.

Nawrocki dodał, że „nie jest łatwo w momencie tak mocnego antyamerykanizmu przedstawicieli polskiego rządu, który niestety odzywa się bardzo często, budować relacje z najpoważniejszym i najmocniejszym mocarstwem na świecie”. - Ale stała obecność wojsk amerykańskich, która jest naszym celem, to jest konkret. Wypuszczenie z więzienia Andrzeja Poczobuta - to jest konkret. Zaproszenie Polski do G20 - to jest konkret - wyliczał prezydent.

Stała obecność wojsk USA w Polsce. Na jakim etapie są rozmowy?

Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której jednostki są okresowo zmieniane. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

W czerwcu br. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich. Zastrzegł jednak, że decyzja będzie zależała od szczegółów przyszłego porozumienia.

Pod koniec czerwca szef MON przekazał, że rozmowy ze stroną amerykańską weszły w kolejny etap. Wskazał, że trwający w Pentagonie „przegląd sił” ma być podstawą do dalszych decyzji dotyczących rozmieszczenia wojsk USA. Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział w połowie lipca powołanie w resorcie zespołu, który ma prowadzić negocjacje ze stroną amerykańską w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce.

Wystąpienie prezydenta poprzedziła część artystyczna; na specjalnie zbudowanej scenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego raper Leszek Kaźmierczak „Eldo” wraz z dziećmi z zespołu „Zagórzańska siła” wykonał utwór „Nie pytaj o nią”, inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”. Zespół „Zagórzańska siła” wykonał ponadto hymn narodowy.

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.