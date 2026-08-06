„Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu dwóch tygodni” - napisał w czwartek wieczorem na X wiceszef MON, poseł KO. Do wpisu załączył skan wniosku o udostępnienie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego.

Reklama Reklama

Tomczyk składa wniosek do KPRP o ujawnienie kosztów rocznicy prezydentury

Wydarzenie to zostało zorganizowane w czwartek po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Jednym z punktów uroczystości było wystąpienie Nawrockiego, w którym podsumował on pierwszy rok swojej prezydentury. Przemówienie prezydenta poprzedziła część artystyczna. Na specjalnie zbudowanej scenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego raper Leszek Kaźmierczak „Eldo” wraz z dziećmi z zespołu „Zagórzańska siła” wykonał utwór „Nie pytaj o nią”, inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”. Zespół „Zagórzańska siła” wykonał ponadto hymn narodowy.

W adresowanym do KPRP piśmie Tomczyk wskazał, że o udzielenie informacji ubiega się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 konstytucji, który mówi o prawie obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Tomczyk chce pełnego kosztorysu. Pyta o promocję, scenę i transmisję

Wiceszef MON zwrócił się do kancelarii prezydenta o wskazanie łącznego kosztu organizacji czwartkowego wydarzenia. „Proszę o przedstawienie pełnego i szczegółowego kosztorysu uwzględniającego wszystkie pozycje wydatków złożone na budżet wydarzenia, z podziałem na poszczególne kategorie” - czytamy.

W szczególności - jak wskazał Tomczyk - kosztorys ten powinien zawierać informacje o środkach przeznaczonych na promocję wydarzenia, druk - m.in. zaproszeń czy programów, infrastrukturę techniczną, gastronomię, logistykę zewnętrzną oraz produkcję wideo i transmisję.

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński: Prezydentura Karola Nawrockiego to triumf PiS-u – My ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się w pierwszą r...

Rachunki, umowy i premie. Jakich dokumentów żąda wiceszef MON?

Wiceszef MON zwrócił się do KPRP także o udzielenie informacji, w jakim trybie wyłoniono podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za organizację wydarzenia. Kolejne pytania do KPRP dotyczą m.in. tego, ilu pracowników kancelarii brało udział w przygotowaniu i obsłudze wydarzenia oraz jaka była łączna kwota wypłaconych im w związku z wydarzeniem premii, dodatków czy wynagrodzeń za przepracowane nadgodziny.

Pozostałe pytania zawarte we wniosku dotyczą m.in. liczby zaproszonych na wydarzenie gości i wykorzystanych do jego organizacji pojazdów służbowych. Tomczyk zwrócił się także do KPRP o udostępnienie raportów z płatnych kampanii reklamujących wydarzenie w mediach społecznościowych oraz skanów wszystkich rachunków i umów związanych z organizacją wydarzenia. Wiceszef MON skierował ponadto prośbę o udostępnienie notatek czy protokołów ze spotkań organizacyjnych lub korespondencji zatwierdzającej organizację i budżet uroczystości.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Kiedy Kancelaria Prezydenta musi odpowiedzieć? Terminy wynikają z ustawy

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku”.

Jeżeli dany podmiot nie może przekazać informacji w tym terminie, ma obowiązek powiadomić osobę kierującą wniosek o przyczynie opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację. Termin ten nie może jednak przekroczyć 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin przekazania informacji publicznej może ulec wydłużeniu także w sytuacji, gdy wskazany we wniosku sposób udostępnienia tej informacji generuje dodatkowe koszty.

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.