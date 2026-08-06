Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia go na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu dwóch tygodni” - napisał w czwartek wieczorem na X wiceszef MON, poseł KO. Do wpisu załączył skan wniosku o udostępnienie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego.
Wydarzenie to zostało zorganizowane w czwartek po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Jednym z punktów uroczystości było wystąpienie Nawrockiego, w którym podsumował on pierwszy rok swojej prezydentury. Przemówienie prezydenta poprzedziła część artystyczna. Na specjalnie zbudowanej scenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego raper Leszek Kaźmierczak „Eldo” wraz z dziećmi z zespołu „Zagórzańska siła” wykonał utwór „Nie pytaj o nią”, inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”. Zespół „Zagórzańska siła” wykonał ponadto hymn narodowy.
W adresowanym do KPRP piśmie Tomczyk wskazał, że o udzielenie informacji ubiega się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 konstytucji, który mówi o prawie obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Czytaj więcej
Pierwsza rocznica objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego stała się okazją do podsumowania jego prezydentury. Podczas uroczystości w Pałacu Prezyde...
Wiceszef MON zwrócił się do kancelarii prezydenta o wskazanie łącznego kosztu organizacji czwartkowego wydarzenia. „Proszę o przedstawienie pełnego i szczegółowego kosztorysu uwzględniającego wszystkie pozycje wydatków złożone na budżet wydarzenia, z podziałem na poszczególne kategorie” - czytamy.
W szczególności - jak wskazał Tomczyk - kosztorys ten powinien zawierać informacje o środkach przeznaczonych na promocję wydarzenia, druk - m.in. zaproszeń czy programów, infrastrukturę techniczną, gastronomię, logistykę zewnętrzną oraz produkcję wideo i transmisję.
Czytaj więcej
– My ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się w pierwszą r...
Wiceszef MON zwrócił się do KPRP także o udzielenie informacji, w jakim trybie wyłoniono podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za organizację wydarzenia. Kolejne pytania do KPRP dotyczą m.in. tego, ilu pracowników kancelarii brało udział w przygotowaniu i obsłudze wydarzenia oraz jaka była łączna kwota wypłaconych im w związku z wydarzeniem premii, dodatków czy wynagrodzeń za przepracowane nadgodziny.
Pozostałe pytania zawarte we wniosku dotyczą m.in. liczby zaproszonych na wydarzenie gości i wykorzystanych do jego organizacji pojazdów służbowych. Tomczyk zwrócił się także do KPRP o udostępnienie raportów z płatnych kampanii reklamujących wydarzenie w mediach społecznościowych oraz skanów wszystkich rachunków i umów związanych z organizacją wydarzenia. Wiceszef MON skierował ponadto prośbę o udostępnienie notatek czy protokołów ze spotkań organizacyjnych lub korespondencji zatwierdzającej organizację i budżet uroczystości.
Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku”.
Jeżeli dany podmiot nie może przekazać informacji w tym terminie, ma obowiązek powiadomić osobę kierującą wniosek o przyczynie opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację. Termin ten nie może jednak przekroczyć 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin przekazania informacji publicznej może ulec wydłużeniu także w sytuacji, gdy wskazany we wniosku sposób udostępnienia tej informacji generuje dodatkowe koszty.
6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas