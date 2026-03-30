- Skierowałem prywatny akt oskarżenia przeciwko panu Ziobrze, który bezpośrednio mnie znieważył i zniesławił, a pośrednio też wielu prokuratorów – powiedział Dariusz Korneluk w TVP Info.

Korneluk: Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność karną z art. 212 i 216

Jak wyjaśnił, chodzi o wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy na temat powołania Korneluka na Prokuratora Krajowego. Mówiąc o Donaldzie Tusku, Zbigniew Ziobro stwierdził: „Zdecydował się na miejsce legalnego Prokuratora Krajowego dla swojego partyjnego działacza tak naprawdę, bo tak można sprowadzić rolę pana Korneluka (...)”.

– Za te słowa powinien ponieść odpowiedzialność karną, bo noszą one znamiona przestępstwa z art. 212 i 216. A więc znieważenia i zniesławienia – mówił Dariusz Korneluk. - Mam nadzieję, że pan minister od słów przejdzie do czynów i stanie ze mną twarzą w twarz przed obliczem polskiego sądu. Wtedy będziemy mogli wymienić argumenty i zobaczymy kto ma rację – podkreślił.

Korneluk podkreślił, że złożył akt oskarżenia nie tylko ze względu na siebie, ale także w obronie „dobrego imienia szeregu innych prokuratorów, których pan Ziobro bardzo często obraża”. – Robi to często w sposób karygodny. Uznałem, że jeżeli wypowiada takie słowa, to powinien za nie w końcu ponieść odpowiedzialność – zaznaczył Dariusz Korneluk.

Korneluk chce przeprosin, wpłaty na WOŚP i więzienia w zawieszeniu

Prywatny akt oskarżenia wpłynął już do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Korneluk domaga się w nim przeprosin za te słowa, wpłaty 30 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomoc oraz wymierzenia Ziobrze kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Pełnomocnicy Korneluka złożyli też do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu. Ten od października 2025 r. jest poszukiwany listem gończym, gdyż wyjechał z Polski na Węgry w obawie przed aresztowaniem w związku ze śledztwem w sprawie m.in. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Przypomnijmy, że w związku z tą sprawą Sejm już uchylił immunitet poselski Zbigniewa Ziobry i zgodził się na jego zatrzymanie i aresztowanie. Jednak w przypadku nowego postępowania karnego konieczna jest nowa zgoda Sejmu na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej.