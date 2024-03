Zdaniem prof. Zaleśnego stwierdzenie przez premiera, że prokurator krajowy Dariusz Barski objął urząd w sposób nieprawidłowy było oparte na błędnej przesłance, że obowiązujący art. 47 przepisów wprowadzających zmianę Prawa o prokuraturze, mimo to jest derogowany i jako taki nie podlega stosowaniu. - Tym samym cała procedura powoływania nowego szefa PK, włącznie z ostatecznym powołaniem, jest niezgodna z obowiązującym prawem. Wypełnia cechy pseudopostępowania i jako taka jest nieistniejąca – dodaje Zaleśny.

Przypomnijmy, że w styczniu prok. Dariusz Barski odebrał pismo prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest Prokuratorem Krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę w 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Obowiązki prokuratora krajowego powierzono tymczasowo Jackowi Bilewiczowi. Wywołało to spór wokół władzy w Prokuraturze Krajowej

Chaos w Prokuraturze Krajowej trwa w najlepsze

- Decyzja o powołaniu pana Korneluka utrwala w czasie ten chaos. Mamy do czynienia z kolejnymi zdarzeniami, które nie mają podstawy prawnej. Skoro powołanie na urząd prokuratora krajowego jest obarczone nieusuwalną wadą prawną to i wszystkie jego akty działania obarczone są wadą prawną. Z bezprawia nie rodzi się prawo - ex iniuria ius non oritur – twierdzi prof. Zaleśny.

Ekspert widzi jednak szansę na rozwiązanie galimatiasu prawnego. Może nim być ewentualna odpowiedź Sądu Najwyższego na pytania prawne skierowane tam przez gdański sąd rejonowy. Dotyczą one bezpośrednio sytuacji prok. Dariusza Barskiego i kwestii prawidłowości przywrócenia go do służby ze stanu spoczynku. Na to jednak potrzeba czasu.