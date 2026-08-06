W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,3 proc. ankietowanych – o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

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Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,2 proc. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło aż o 5,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja, którą wskazało 15,3 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,9 pkt proc.

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Sześć ugrupowań przekroczyłoby próg

Według sondażu do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Lewica mogłaby liczyć na 7 proc. głosów, tracąc 2,2 pkt proc. względem lipca.

Po raz pierwszy w badaniu próg wyborczy przekracza także nowe ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus. Formacja uzyskała 5,3 proc. poparcia.

Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast partia Razem, na którą zagłosowałoby 4,8 proc. respondentów (+1,8 pkt. proc.), Polska 2050 z wynikiem 1,3 proc. (- 0,4 pkt. proc.) oraz PSL, które uzyskało 1,1 proc. wskazań (- 0,5 pkt. proc.). Inną partię wskazało 1,1 proc. pytanych, a niezdecydowanych, na jaką partię oddać głos, było 1,1 proc.

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Autorzy badania: koalicja rządząca bez większości

Autorzy sondażu zwracają uwagę, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, jej przewaga stopniowo się zmniejsza. Jednocześnie słabną także pozostali koalicjanci obecnego rządu, co – ich zdaniem – oznacza, że obecna koalicja nie mogłaby liczyć na większość parlamentarną, gdyby wybory odbyły się teraz.

Zdaniem pracowni Opinia24 najbardziej dynamiczne zmiany zachodzą obecnie po prawej stronie sceny politycznej. W analizie wskazano, że problemy wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości przekładają się na wzrost poparcia dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Łącznie oba ugrupowania osiągają dziś poziom poparcia zbliżony do tego, jakim jeszcze w czerwcu cieszyło się PiS.

Badacze podkreślają również, że wynik Prawa i Sprawiedliwości jest najniższy od wielu lat.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 3-5 sierpnia na reprezentatywnej próbie N=1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).