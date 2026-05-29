Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia, który wobec polityka skierowała dziennikarka Dorota Wysocka-Schnepf.

Zbigniew Ziobro znów bez immunitetu. Dorota Wysocka-Schnepf oskarża go o pomówienie

Immunitet Ziobry uchylony został bezwzględną większością 238 głosów przy 191 głosach przeciwko. Wcześniej, 13 maja, sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Ziobry.

Sprawa dotyczy słów Zbigniewa Ziobry, które padły podczas przesłuchania na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa 29 września 2025 roku, kiedy to pytany był o wykorzystanie SMS-ów z telefonu Krzysztofa Brejzy (KO) przez TVP za czasów poprzedniej władzy. Ziobro stwierdził wówczas, że „media są jeszcze gorsze z panią Schnepf” i skomentował, z czym kojarzy mu się nazwisko dziennikarki telewizji publicznej.

„Rodzinnie mi się kojarzy to nazwisko, bo brat dziadka pani Schnepf skazał (...) bliską mi osobę na karę dożywotniego więzienia, polskiego żołnierza, więc to jest tradycja, reprezentujemy dwa światy” – powiedział.

W reakcji na te słowa, mające stanowić pomówienie, Wysocka-Schnepf skierowała prywatny akt oskarżenia do prokuratury. Jak wcześniej podkreśliła, obaj jej dziadkowie nie tylko nie byli sędziami, ale też zginęli w trakcie drugiej wojny światowej. Reprezentujący dziennikarkę mec. Wojciech Łuczewski stwierdził z kolei podczas posiedzenia sejmowej komisji 13 maja, że Ziobro „zamiast trzymać się odpowiadania na pytania i zeznawać co do faktów, (…) pozwolił sobie na oceny”, które „pomawiają Dorotę Schnepf o postępowanie i właściwości, które mogą ją poniżyć i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu dziennikarza”.