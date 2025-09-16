Sąd wydał zgodę. Zbigniew Ziobro trafi przymusowo przed komisję ds. Pegasusa

Komisja ds. Pegasusa chce przesłuchać byłego ministra. Ziobro: „ten organ jest nielegalny”

Ziobro nie pojawił się we wtorek w sądzie okręgowym. Reprezentował go pełnomocnik, który nie komentował postanowienia sądu.

Były minister konsekwentnie twierdzi, że komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie i powołuje się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ustawę powołującą tę komisję za niezgodną z konstytucją. Co więcej w ostatnim czasie Ziobro złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, w której wnosi o stwierdzenie za niekonstytucyjne przepisów obligujących do stawiennictwa przed komisją oraz przewidujących kary za odmowę zeznań. TK wydał w tej sprawie postanowienie zabezpieczające, w którym nakazano wstrzymanie wszelkich działań wobec Ziobry związanych z komisją ds. Pegasusa.

Na to zabezpieczenie powołał się pełnomocnik pana Ziobry wskazując, że jest to negatywna przesłanka do uwzględnienia wniosku komisji śledczej – Sąd okręgowy nie podzielił tego stanowiska. Sąd wskazuje że wydanie takiego postanowienia uderza w zasadę legalizmu, w zasadę trójpodziału władzy. Trybunał niejako uzurpuje sobie kompetencje, których nie przewiduje art. 188 konstytucji, która wyraźnie mówi co należy do kompetencji TK. Na pewno Trybunał Konstytucyjny nie stanowi w polskim ustroju super sądu, który ma prawo ingerować w działalność innych organów, w tym organów sprawujących wymiar sprawiedliwości – argumentowała sędzia Anna Ptaszek.

Nie jest to pierwszy wniosek w tej sprawie. Bowiem już na początku roku sąd uwzględnił wniosek komisji o zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra na posiedzenie. Ziobro został wówczas wezwany na 31 stycznia na godz. 10.30, jednak zamiast pojawić się przed komisją udzielał wywiadu TV Republika. Po zakończeniu został zatrzymany przez policję i doprowadzony do budynku sejmowego, w którym miał zostać przesłuchany przez komisję. Do tego jednak nie doszło. Z uwagi na nieobecność Ziobry o wyznaczonej godzinie komisja zrezygnowała z czynności uznając doprowadzenie za nieskuteczne. Posłowie zawnioskowali też wtedy o karę porządkową dla Ziobry w postaci 30 dni aresztu.

Na to nie zgodził się jednak sąd okręgowy, który uznał, że zachowanie Zbigniewa Ziobry było wysoce naganne, ale nie ma podstaw prawnych do zastosowania wobec niego aresztu. Uzasadniając tę decyzję sąd wskazywał, że Ziobro został doprowadzony do dyspozycji komisji i mogła ona przeprowadzić przesłuchanie, ale od tego odstąpiła.

Najbliższe posiedzenie komisji ds. Pegasusa, na które wezwano Zbigniewa Ziobrę, zaplanowano na 29 września.