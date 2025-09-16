Sąd wydał zgodę. Zbigniew Ziobro trafi przymusowo przed komisję ds. Pegasusa

Aktualizacja: 16.09.2025 16:20 Publikacja: 16.09.2025 14:54
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
Od blisko roku sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa stara się doprowadzić do przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Bez skutku. Mimo że Zbigniew Ziobro był wzywany przed tę komisję już ośmiokrotnie, to ani razu nie stawił się przed nią. Ostatnią, nieskuteczną próbę przesłuchania podjęto 27 czerwca. Komisja zdecydowała wówczas o rozpoczęciu procedury, która umożliwi zatrzymanie i doprowadzenie byłego szefa MS na jej posiedzenie.
W rezultacie ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na przesłuchanie przez członków komisji. Aprobatę wobec tego działania wyraziła też sejmowa komisja regulaminowa, a Sejm pod koniec lipca zgodził się w głosowaniu na zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry.
Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka mówiła wtedy, że wielokrotne uchylanie się Ziobry przed stawieniem się na przesłuchanie „nosi wszelkie znamiona uporczywej obstrukcji postępowania i jest to działanie świadome, mające na celu uniemożliwienie komisji wykonywania jej konstytucyjnych obowiązków”.
Wniosek ten rozstrzygnął we wtorek warszawski sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym. O postanowieniu poinformowała rzeczniczka tego sądu sędzia Anna Ptaszek. – Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie pana Zbigniewa Ziobry w charakterze świadka na posiedzenie komisji (...), które to posiedzenie zostało wyznaczone na 29 września 2025 r. – mówiła sędzia Ptaszek. Postanowienie to jest nieprawomocne, ale wykonalne. Przysługuje na nie zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia uzasadnienia.
Ziobro nie pojawił się we wtorek w sądzie okręgowym. Reprezentował go pełnomocnik, który nie komentował postanowienia sądu.
Były minister konsekwentnie twierdzi, że komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie i powołuje się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ustawę powołującą tę komisję za niezgodną z konstytucją. Co więcej w ostatnim czasie Ziobro złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, w której wnosi o stwierdzenie za niekonstytucyjne przepisów obligujących do stawiennictwa przed komisją oraz przewidujących kary za odmowę zeznań. TK wydał w tej sprawie postanowienie zabezpieczające, w którym nakazano wstrzymanie wszelkich działań wobec Ziobry związanych z komisją ds. Pegasusa.
Na to zabezpieczenie powołał się pełnomocnik pana Ziobry wskazując, że jest to negatywna przesłanka do uwzględnienia wniosku komisji śledczej – Sąd okręgowy nie podzielił tego stanowiska. Sąd wskazuje że wydanie takiego postanowienia uderza w zasadę legalizmu, w zasadę trójpodziału władzy. Trybunał niejako uzurpuje sobie kompetencje, których nie przewiduje art. 188 konstytucji, która wyraźnie mówi co należy do kompetencji TK. Na pewno Trybunał Konstytucyjny nie stanowi w polskim ustroju super sądu, który ma prawo ingerować w działalność innych organów, w tym organów sprawujących wymiar sprawiedliwości – argumentowała sędzia Anna Ptaszek.
Nie jest to pierwszy wniosek w tej sprawie. Bowiem już na początku roku sąd uwzględnił wniosek komisji o zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra na posiedzenie. Ziobro został wówczas wezwany na 31 stycznia na godz. 10.30, jednak zamiast pojawić się przed komisją udzielał wywiadu TV Republika. Po zakończeniu został zatrzymany przez policję i doprowadzony do budynku sejmowego, w którym miał zostać przesłuchany przez komisję. Do tego jednak nie doszło. Z uwagi na nieobecność Ziobry o wyznaczonej godzinie komisja zrezygnowała z czynności uznając doprowadzenie za nieskuteczne. Posłowie zawnioskowali też wtedy o karę porządkową dla Ziobry w postaci 30 dni aresztu.
Na to nie zgodził się jednak sąd okręgowy, który uznał, że zachowanie Zbigniewa Ziobry było wysoce naganne, ale nie ma podstaw prawnych do zastosowania wobec niego aresztu. Uzasadniając tę decyzję sąd wskazywał, że Ziobro został doprowadzony do dyspozycji komisji i mogła ona przeprowadzić przesłuchanie, ale od tego odstąpiła.
Najbliższe posiedzenie komisji ds. Pegasusa, na które wezwano Zbigniewa Ziobrę, zaplanowano na 29 września.
