Jakie mogą być dalsze losy tej sprawy? Adwokat Radosław Baszuk wyjaśnia, że komisja na skuteczne złożenie zażalenia na postanowienie sądu okręgowego ma 7 dni. – Jeżeli sąd apelacyjny zmieni decyzję sądu okręgowego i zastosuje wobec Zbigniewa Ziobry karę porządkową aresztu, to będzie przysługiwało od tej decyzji tzw. zażalenie poziome, czyli kierowane do innego składu sądu apelacyjnego. Stanowi o tym art. 426 par. 2 kodeksu postępowania karnego – mówi mec. Baszuk.

Zapytany, kiedy Ziobro może trafić do aresztu w przypadku ewentualnego uwzględnienia zażalenia komisji, odparł: – W sytuacji nieprawomocnego orzeczenia aresztu postanowienie takie jest wykonalne natychmiast. Jego wykonalność może wstrzymać wniesienie zażalenia. Jeżeli natomiast za jakiś czas zapadłoby w tej sprawie prawomocne postanowienie sądu o areszcie to sprawa jest jasna. Prawomocne postanowienie podlega wykonaniu – wyjaśnia Baszuk.

Z wnioskiem o karę wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpiła sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa, która chce przesłuchać go jako świadka. Dotychczas nie udało się to pomimo pięciu prób, ponieważ Ziobro konsekwentnie nie stawia się na wezwania komisji. Ostatnie podejście odbyło się 31 stycznia, kiedy to byłego ministra na posiedzenie komisji doprowadziła policja.

Był to efekt uwzględnionego przez sąd wniosku komisji o zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra na to posiedzenie. Sejm w tej sprawie uchylił mu immunitet. Ziobro został wówczas wezwany na godz. 10.30, jednak zamiast pojawić się przed komisją udzielał wywiadu TV Republika. Po zakończeniu został zatrzymany przez policję i doprowadzony do budynku sejmowego, w którym miał zostać przesłuchany przez komisję. Do tego jednak nie doszło. Z uwagi na nieobecność Ziobry o wyznaczonej godzinie komisja zrezygnowała z czynności uznając doprowadzenie za nieskuteczne. Posłowie zawnioskowali też wtedy o karę porządkową dla Ziobry.

Komisja chce kary aresztu dla Ziobry. „Komisja jest nielegalna”

Niemal miesiąc później Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry do aresztu. Przewodnicząca komisji wyjaśniała, że kara porządkowa ma umożliwić ostateczne przesłuchanie byłego ministra. - Czasy, kiedy to Zbigniew Ziobro pisał scenariusze się skończyły. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy grali w spektakl, który funduje nam od jakiegoś czasu Zbigniew Ziobro. Kolejną z kar porządkowych, jakie komisja jest w stanie nałożyć na świadka, jest kara 30 dni aresztu. Nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromną wiedzę na temat systemu Pegasus. Dlatego też zawnioskujemy do sądu okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie, po to, żeby go przesłuchać. Czy to przesłuchanie odbędzie się na Białołęce (gdzie znajduje się areszt – przyp. red.), czy odbędzie się po doprowadzeniu do sal na terenie Sejmu, o tym jeszcze zdecydujemy. Natomiast każdy inny obywatel, który miałby wezwanie na konkretną godzinę, nie mógłby pozwolić sobie na tego typu zachowanie. Stąd też nasza decyzja – mówiła kilka tygodni temu Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji ds. Pegasusa.