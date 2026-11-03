Deeskalacja to w obecnej sytuacji Polski dobra wiadomość. Dobrze więc, że premier Donald Tusk, mimo miesięcy wahań, wykazał dobrą wolę i wreszcie kontrasygnował wnioski prezydenta Nawrockiego o powołanie do zarządu NBP czworga nowych członków: Marty Kightley, Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego.

Dlaczego kontrasygnata premiera ws. NBP ma tak duże znaczenie?