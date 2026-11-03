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Bomba w NBP rozbrojona. Pora na ruch prezydenta?

Kontrasygnata premiera Donalda Tuska pod nominacjami Karola Nawrockiego dla nowych członków zarządu NBP mogłaby stać się szansą na wyjście z pata także w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Publikacja: 03.11.2026 14:47

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Bomba w NBP rozbrojona. Pora na ruch prezydenta?

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Krzysztof Adam Kowalczyk

Deeskalacja to w obecnej sytuacji Polski dobra wiadomość. Dobrze więc, że premier Donald Tusk, mimo miesięcy wahań, wykazał dobrą wolę i wreszcie kontrasygnował wnioski prezydenta Nawrockiego o powołanie do zarządu NBP czworga nowych członków: Marty Kightley, Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego.

Dlaczego kontrasygnata premiera ws. NBP ma tak duże znaczenie?

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