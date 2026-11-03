Czarzasty dodał, że ma wątpliwości w tym zakresie jeśli chodzi o Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Marszałek Sejmu mówił też, że nie chciałby, aby RBN przybrała formę politycznej konfrontacji.
Europosłowie chcą, by już na jutrzejszym posiedzeniu omówiono sytuację w Polsce, ponieważ - jak oceniają - w naszym kraju dochodzi do wydarzeń „bezprecedensowych od upadku komunizmu”. Działania polskich władz w kontekście TK europosłowie PiS określają mianem „zamachu stanu”.
„Obywatele mają być spacyfikowani, a nominaci Tuska ze zorganizowanej grupy przestępczej ochraniani?” - czytamy na koncie prezesa PiS.
Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Igor Zgoliński ocenił, iż „ciężko stwierdzić”, jakiej frekwencji można spodziewać się na zwołanym na godzinę 14.00 Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. - Wszystko będzie wyjaśnione bezpośrednio już na sali – stwierdził.
Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i szóstka popierających go sędziów będą mieli tymczasową siedzibę w gmachu Sądu Najwyższego. Z taką ofertą miał wyjść I prezes SN Zbigniew Kapiński.
Czytaj więcej
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i popierający go sędziowie będą mieli tymczasową siedzibę w gmachu Sądu Najwyższego – podaje „...
28 sędziów SN nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Ogólnym. Zgromadzenie zwołał na godz. 14 pierwszy prezes Zbigniew Kapiński, by zająć stanowisko w sprawie TK. Oświadczenia złożyło 13 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i 15 sędziów Izby Karnej – informuje TVN24.
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Józefem Zychem, Marszałkiem Sejmu II kadencji, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło Konstytucję z 1997 r. - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
- Znowu nie wpuszczono mnie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Pan funkcjonariusz policji, najprawdopodobniej kierujący tą akcją, poinformował mnie, że czeka na zgodę administratora, więc udzieliłem mu tej zgody, ale niestety nie wpuścił mnie na teren TK – mówił Święczkowski, który 3 listopada przed południem przybył przed siedzibę TK i próbował wejść na jego teren.
Sędzia kierująca pracami TK miała skierować w tej sprawie pismo do Komendy Głównej Policji powołując się na względy bezpieczeństwa. Komendant Główny Policji, według nieoficjalnych informacji, zostawił to pismo bez rozpoznania, uznawszy, że nie ma podstaw do podjęcia takich działań.
Czytaj więcej
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska domaga się od policji usunięcia demonstrantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego - dowiedziało się RMF FM. Jes...
- To nie pani sędzia toczy bój na ulicach. To nie rząd prowokuje zamieszki czy atak na Trybunał. Bronimy Trybunału przed agresją - mówił też Tusk.
- Są legalnie wybrani sędziowie, którzy chcą pracować w siedzibie TK i są atakowani przez polityków prawicy i prezydenta Nawrockiego. Przemocą i niezgodnie z prawem. Obrona TK i warunków pracy dla sędziów jest oczywistym obowiązkiem władzy wykonawczej – oświadczył Tusk dodając, że „nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać na teren TK, tak jak to zrobił prezydent”. - Jeszcze nigdy w historii Polski żaden polityk nie odważył się naruszyć tego terenu, gdzie kwestia niezależności sądownictwa jest absolutnie najważniejsza – dodał.
Czytaj więcej
– Tuż po północy otrzymałem informację od Straży Granicznej, że zaobserwowano niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej, osobnicy z latarkami –...
- Widzimy aktywność Rosji i prorosyjskich polityków (...) wokół sprawy naszej obrony TK przed agresywnymi zachowaniami tych sił, tych polityków, a także prowokowanych przez nich demonstrantów. To jest sprawa najwyższej wagi państwowej – mówił premier otwierając posiedzenie rządu. (...) - Nie ma przypadku, że napięcie prowokowane przez Rosję jest właśnie dzisiaj – dodał wskazując na „niestabilność związaną z wyborami połówkowymi”. - Niestety tutaj agresywne zachowanie części polityków, części opozycji, niestety także prezydenta, które powoduje, że ta eskalacja nastrojów, poczucie konfliktu, niestabilności, podsycane i przez rosyjskie boty i prorosyjskich polityków, to wszystko może służyć destabilizacji – ostrzegał apelując, by politycy nie robili za „pożytecznych idiotów”.
Kworum, w zależności od sposobu liczenia czynnych sędziów TK, może wynosić 12, 9 albo 8 sędziów.
Czytaj więcej
Piętnastu, trzynastu, dwunastu, a może dziesięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy uwzględnić przy obliczaniu składu potrzebnego do osiągni...
Sikorski skomentował w ten sposób dymisje złożone przez Jakuba Kumocha (ambasador RP w Chinach), Pawła Solocha (ambasador RP w Rumunii) oraz Krzysztofa Szczerskiego (stały przedstawiciel Polski przy ONZ).
Choć brytyjski „The Guardian” ocenił, że w sporze o TK „fakty prawne i moralne są po stronie Tuska”, to jednak „taktyka jego rządu jest ryzykowna”. Ryzyko, jak pisze dziennik wiąże się z przyszłorocznymi wyborami i głębokimi podziałami w polskim społeczeństwie. Gazeta wyraziła przekonanie, że działania rządu wobec TK stwarzają polityczną szansę liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, który potrzebuje zagadnienia, wokół którego można by zjednoczyć podzieloną prawicę.
Obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego można podzielić na: wybranych przed 2023 r., wybranych w 2026 r., których zaprosił prezydent i wobec, którego złożyli ślubowanie, a także tych, których prezydent nie zaprosił, a ślubowanie złożyli w Sejmie. W składzie Trybunału jest również jeden tzw. sędzia dubler.
Kto jest kim w Trybunale Konstytucyjnym
Sikorski odniósł się w ten sposób do informacji, że w Trybunale Konstytucyjnym, którym kierował do 30 października Bogdan Święczkowski, zalega 1 171 spraw.
Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz nazwał Annę Korwin-Piotrowską „uzurpatorką wystawioną przez Tuska” i porównał wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego do wprowadzenia stanu wojennego. Bronił też nocnej wizyty prezydenta w siedzibie TK, oskarżając sędziów o utrudnianie mu wejścia do budynku.
Czytaj więcej
„Uzurpatorka wystawiona przez Tuska” – tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nazwał Annę Korwin-Piotrowską. W ostrych słowach odniósł się do kry...
„To ograniczenie rozmów do jawnych informacji. Najwyraźniej Nawrocki nie potrzebuje wiedzieć więcej. Ważniejsze jest dla niego dopieszczanie patoprawicy niż bezpieczeństwo Polaków” - napisał w serwisie X poseł KO Witold Zembaczyński.
RMF FM podaje, że decyzja jest podyktowana chęcią działania sędziów TK przy otwartej kurtynie.
Przepisy są jasne: Zgromadzenie Ogólne zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego, a prezesem TK jest Bogdan Święczkowski. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – stwierdził Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, w rozmowie w Radiu ZET. Podkreślił, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie ma uprawnień do zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK. Potwierdził także zaproszenie do Rady Bezpieczeństwa Narodowego dla posłów od Grzegorza Brauna.
Czytaj więcej
Trybunał Konstytucyjny trzeba rozwiązać i wybrać sędziów na nowo – stwierdził Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego. Podkreślił, że...
Europion Polska zapytał 1 134 dorosłych Polaków o to, czy rozumieją o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny, po której stronie tego sporu się opowiadają i czy ufają TK.
Czytaj więcej
Aż 25 proc. Polaków badanych w sondażu dla Onetu stwierdziło, że nie opowiada się po żadnej ze stron sporu o Trybunał Konstytucyjny. Kolejne 24 pro...
O udziale premiera Donalda Tuska w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
Czytaj więcej
Donald Tusk będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które rozpocznie się o godzinie 15.
W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany, czy – w związku z narastającym konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego – tematyka RBN będzie poszerzona, odparł: - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich. Chociaż drugim komponentem jest kwestia bezpieczeństwa. - To, co się wydarzyło w Trybunale dotyczy także bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - dodał Leśkiewicz.
Albo premier się wycofa z tego całego bezprawia, co będzie się wiązało tez z konsekwencjami dla osób, które popełniają poważne przestępstwa, albo będzie szedł jeszcze dalej – ocenił Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet.
- Premier idzie ws. TK, łamania konstytucji, polskiego ustroju i porządku konstytucyjnego na ścianę. On już przekroczył Rubikon i wydaje się, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie może wrócić. To szalenie niebezpieczne, bo jak zwierzę zapędzone do narożnika, które wie, że dalej jest już tylko ścian – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.
Tym, którzy uważają, że Karol Nawrocki padł ofiarą czynnej napaści ze strony stojącej w nocy z 30 na 31 października w drzwiach TK Anny Korwin-Piotrowskiej Żurek odpowiedział w TVN24, że sędzia „nawet nie próbowała palca wysunąć, bo by powiedzieli, że chwyta i szarpie prezydenta” i która „broni się przed atakującym prezydentem”. - Sędzia stoi biernie, a prezydent na nią napada, to jest oczywiste – podsumował.
Gazeta uważa, że spór o Trybunał Konstytucyjny pokazuje dylemat, przed jakim stanął „prodemokratyczny rząd premiera Tuska”. Dylemat ów ma polegać na tym „jak przywrócić rządy prawa po ośmiu latach zawłaszczania państwa przez PiS bez konieczności, by samemu odwoływać się do metod pozaprawnych”.
Czytaj więcej
„Polska pilnie potrzebuje Trybunału, który będzie cieszył się zaufaniem po obu stronach głębokiego podziału politycznego w kraju” - pisze „Financia...
Amerykański dziennik zwraca uwagę, że Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, oświadczył w niedzielę, iż „w Polsce trwa konstytucyjny zamach stanu”, a Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, napisała na Telegramie, że Polsce grożą „upadek i tragedia”.
Czytaj więcej
Moskwa dostrzegła szansę w politycznym chaosie wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjscy politycy podsycają oskarżenia o „zamach stanu”,...
Na pytanie jak ocenia wydarzenia, które rozegrały się w Trybunale Konstytucyjnym i o to czy „wszystko poszło tak jak pójść miało”, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24 odparł: - Ja myślę, że poszło lepiej.
Czytaj więcej
Wreszcie stało się tak, że sędziowie zaczęli pracować w Trybunale. Wszyscy, którzy zostali wybrani przez Sejm - mówił w TVN24 minister sprawiedliwo...
Początek sporu sięga 2015 roku i ostatnich miesięcy rządów koalicji KO-PSL.
Czytaj więcej
Zaczęło się w 2015 r.. Od tamtej pory sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego się tak skomplikowała, że nawet wnikliwym obserwatorom trudno rozwik...
Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, Paweł Soloch, ambasador RP w Rumunii i Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Polski przy ONZ, podali się do dymisji w związku z sytuacją w TK. Kumoch i Szczerski to byli ministrowie w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Soloch był za prezydentury Dudy szefem BBN.
Czytaj więcej
Stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o skrócenie kadencji, a minister Radosław Siko...
Przed posiedzeniem RBN wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowali do prezydenta Karola Nawrockiego, aby ten nie zapraszał na RBN przedstawicieli partii Grzegorza Brauna. Uzasadniano to obawami o to, że informacje poufne, które pojawią się na posiedzeniu RBN, mogą trafić potem do osób niepożądanych ze względu na zarzucaną partii Brauna prorosyjskość. Przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej został jednak zaproszony na posiedzenie RBN.
Czytaj więcej
We wtorek o godz. 15 do Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyjadą czołowi politycy rządu i opozycji, by z prezydentem rozmawiać o bezpieczeństwie i...
Jeszcze przed wydarzeniami z 30 października rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o zwołaniu na 3 listopada Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma zająć się m.in. kwestią budowy w Polsce stałej bazy USA. Biorąc jednak pod uwagę, że prezydent przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski w związku z wydarzeniami w TK, w nocy z 30 na 31 października, wszedł do Trybunału Konstytucyjnego przepychając się w jego drzwiach m.in. z Korwin-Piotrowską, po czym odbył konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych w sprawie sytuacji w Trybunale, można się spodziewać, iż temat Trybunału Konstytucyjnego pojawi się i na tym forum. W przypadku obecności na posiedzeniu RBN Donalda Tuska może dojść do pierwszego spotkania twarzą w twarz prezydenta z premierem od czasu eskalacji sporu o TK.
W czasie Zgromadzenia Ogólnego SN omówione mają zostać „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego RP”. Zgromadzenie Ogólne SN ma podjąć uchwałę w tej sprawie. Kapiński w rozmowie z Radiem Zet z 2 listopada mówił, że SN „nie może być obojętny” wobec tego, co dzieje się wokół TK. Działania władzy wykonawczej w tej sprawie określił mianem „całkowicie bezprawnych”. Stwierdził też, że można powiedzieć, iż władza wykonawcza „dokonała zamachu stanu na ważną instytucję, jaką jest TK”.
Czytaj więcej
Sąd Najwyższy nie może być obojętny - stwierdził I prezes SN Zbigniew Kapiński. Odniósł się do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, nazywając...
Pytaniem otwartym pozostaje ilu sędziów musi być obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym, aby było ono ważne. Kworum wynosi 2/3 co, przy łącznej liczbie sędziów TK wynoszącej 15 oznacza, że aby Zgromadzenie Ogólne było ważne, obecnych musi być 10 sędziów. Jednak przerwa w czynnościach zarządzona w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego oraz uznawanie Jarosława Wyrembaka za tzw. sędziego dublera sprawiają, że według interpretacji słyszanej ze strony koalicji rządzącej w rzeczywistości sędziów TK jest dziś 12, co oznacza, że kworum wynosi osiem - a tylu sędziów zostało wybranych przez obecną większość rządzącą.
Czytaj więcej
Bojkot Zgromadzenia Ogólnego przez część sędziów i wykluczenie niektórych z niezbędnego do podejmowania decyzji kworum osłabi moc decyzji Trybunału...
Według słów Korwin-Piotrowskiej głównym celem zwołanego przez nią Zgromadzenia Ogólnego mają być właśnie sprawy budżetowe – kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału. Zgromadzenie TK w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy (w czerwcu i lipcu) jednak nieskutecznie – powodem był m.in. brak kworum, gdy – jak informowano – dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie. Zgromadzenie Ogólne ma się też jednak zająć losowaniem składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.
Sędziowie TK
30 października Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem sędziowskim zasiadająca w Trybunale Konstytucyjnym (choć nie złożyła przysięgi przed prezydentem Karolem Nawrockim, tylko przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, wobec czego prezydent nie uważa jej za sędzię TK), powołując się na artykuł 130 ustawy o sądach powszechnych zarządziła miesięczną, natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Od tego momentu Korwin-Piotrowska zaczęła kierować pracami TK. Jedną z przyczyn zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa Trybunału było to, że nie zwoływał on Zgromadzenia Ogólnego, w wyniku czego Trybunał nie przyjął planu wydatków w związku z czym nie ma zapewnionego finansowania na przyszły rok.
Czytaj więcej
Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, której ani Święczkowski, ani Karo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas