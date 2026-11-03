W piśmie do Komendy Głównej Policji sędzia Anna Korwin-Piotrowska napisała, że ma to związek z zaplanowanym na dziś przez nią Zgromadzeniem Ogólnym sędziów TK i bezpieczeństwem sędziów, którzy wezmą w nim udział.

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Trybunał Konstytucyjny: Anna Korwin-Piotrowska domaga się usunięcia demonstrantów sprzed TK

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, Komendant Główny Policji pozostawił pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej bez rozpoznania. Uznać miał, że brak jest jakichkolwiek postaw do usunięcia demonstrantów sprzed siedziby TK.

Zgromadzenie, które trwa od kilku tygodni, zostało formalnie zgłoszone w warszawskim ratuszu i odbywa się w pełni legalnie – jedyną podstawą do jego rozwiązania, przy spełnieniu określonych przesłanek, byłaby ewentualna decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ponieważ takiej decyzji nie ma, nie ma również podstaw do usunięcia protestujących sprzed gmachu.

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK zwołane przez sędzię, niebędącą prezesem Trybunału

Na wtorek o godz. 15:30 zaplanowane zostało przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. ZO zwołać może prezes Trybunału.

Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia TK (bez złożonego wobec prezydenta ślubowania) wydała zarządzenia o zawieszeniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy i o przejęciu kierownictwa nad Trybunałem. Prawnicy spierają się odnośnie legalności tych działań.