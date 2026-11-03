Jak stwierdził w rozmowie w Radiu ZET Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, żeby uzdrowić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, trzeba go „ostatecznie” rozwiązać i wybrać jego sędziów na nowo.

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– To premier Tusk łamie prawo brutalnie, to premier Tusk wprowadza policję do Trybunału Konstytucyjnego, pod osłoną zniczy – stwierdził Bogucki.

Zbigniew Bogucki: Donald Tusk przekroczył Rubikon i idzie na ścianę ws. TK

Bogucki stwierdził w Radiu ZET, że mimo wcześniejszych deklaracji prezydenta o chęci do rozmów z premierem na najważniejsze tematy, w przypadku TK jest to niewykonalne – Donald Tusk zdaniem Boguckiego „przekroczył Rubikon” i w sprawie Trybunału „idzie na ścianę”.

Bogucki odniósł się do słów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że Nawrocki boi się zaistnienia legalnego Trybunału, mogącego ograniczyć władzę prezydencką. Bogucki stwierdził, prezydent nie boi się tego typu gróźb ani „siepaczy, którzy przychodzą, uzurpatorów, nie boi się ludzi takich, jak Czarzasty”.

Szef prezydenckiej kancelarii został także zapytany o rozmowę z sędzią Anną Korwin-Piotrowską, w której brał udział.

– Nie ma z kim rozmawiać. To była sytuacja absolutnie wyjątkowa, żebym uczestniczył w rozmowach, poprosił o to legalnie urzędujący wiceprezes (...) i tylko z tego powodu uczestniczyłem w tej rozmowie. Trudno rozmawiać z osobami, które w sposób ostentacyjny łamią prawo, udają, że mają podstawy prawne w sytuacji, kiedy wszyscy rozsądni mówią, że podstaw nie ma żadnych – stwierdził Bogucki.

Szef kancelarii Karola Nawrockiego o słowach Donalda Tuska: prawem nie jest to, co mówi premier

Donald Tusk stwierdził wcześniej, że sposobem na uzdrowienie sytuacji w TK mogłoby być przyjęcie ślubowania od wszystkich sędziów, wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Spytany o to Boguckie powiedział, że odbyło się przecież uznawane przez premiera sejmowe ślubowanie.

– Ale przecież ci sędziowie twierdzą, że złożyli ślubowanie wobec marszałka czy w Sejmie. Ile razy mamy przyjmować to ślubowanie? – skwitował tę propozycję szef KPRP.

Bogucki: Zgromadzenie Ogólne sędziów TK nie może się zebrać

– Przepisy są jasne: Zgromadzenie Ogólne zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego, a prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest Bogdan Święczkowski. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – powiedział Bogucki pytany o planowane na dziś Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Zaznaczył, że nie będzie kworum, gdyż nie będzie w ogóle legalnego Zgromadzenia.

Ludzie Grzegorza Brauna na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Bogucki przyznał, że ludzie z koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej są nadal zaproszeni na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, pomimo kontrowersji wokół prorosyjskich poglądów m.in. ich lidera, Grzegorza Brauna.

– To jest reprezentacja jednego z kół poselskich. Taki był dobry zwyczaj, takie jest zarządzenie jeszcze prezydenta Andrzeja Dudy, że w RBN biorą udział przedstawiciele kół i klubów. Ja rozumiem, że marszałka Czarzastego uwiera demokracja, on wolałby mieć demokrację ludową albo demokrację walczącą, ale w normalnej demokracji, jak są przedstawiciele narodu, nawet, jeśli się z nimi nie zgadzamy – a w przypadku Korony Polskiej są duże różnice między panem prezydentem, a niektórymi poglądami – ale nie należy wykluczać z palca dlatego, że ktoś nam się nie podoba – tłumaczy Zbigniew Bogucki.