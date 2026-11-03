Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Europion Polska zapytał 1134 dorosłych Polaków o to, czy rozumieją o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny, po której stronie tego sporu się opowiadają i czy ufają TK. Odpowiedzi nie zaskakują, ale jest kilka ciekawostek.
Odsetek odpowiedzi „tak, rozumiem” jest największy wśród wyborców KO ( 54 proc.) oraz Lewicy (51 proc.). Wśród wyborców Konfederacji taką odpowiedź wybrało 47 proc. badanych.
Spór rozumie 44 proc. osób deklarujących poparcie dla PiS (44 proc.) i 36 proc. wyborców Trzeciej Drogi (36 proc.). Natomiast najmniej rozumiejących spór jest wśród osób, które nie głosowały w wyborach (18 proc.). Onet podkreśla, że są to odpowiedzi deklaratywne.
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Na pytanie „po czyjej stronie się opowiadasz w sporze o TK?” 30 proc. badanych poparło sędziów, którzy zarządzili przerwę w czynnościach prezesa TK, a 21 proc. stanęło po stronie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i osób uznających jego odsunięcie za nielegalne.
Aż 25 proc. badanych twierdzi, że nie opowiada się po żadnej ze stron. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 24 proc. ankietowanych.
Najwięcej popierających grupę sędziów z Anną Korwin-Piotrowską na czele jest wśród ankietowanych, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na Koalicję Obywatelską (72 proc.). 14 proc. nie popiera żadnej ze stron, a 13 proc. nie ma wyrobionego zdania.
45 proc. wyborców Lewicy także wybrało poparcie dla grupy sędziów, a zaledwie 8 proc. dla odsuniętego prezesa TK. Jednocześnie po żadnej ze stron nie opowiedziało się 31 proc.
Badani wyborcy Trzeciej Drogi są najbardziej niejednomyślni: 34 proc. popiera sędziów, 19 proc. - prezesa Święczkowskiego, 27 proc. - nie opowiada się po żadnej stronie, a 20 proc. nie ma wyrobionego zdania.
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Co ciekawe, w przypadku wyborców PiS tylko 44 proc. badanych opowiada się po stronie prezesa TK, a 16 proc. po stronie sędziów. Pozostali albo nie mieli zdania (25 proc.), albo nie chcieli poprzeć żadnej strony (15 proc.).
Więcej zdecydowanych zwolenników poparcia dla prezesa Święczkowskiego jest wśród wyborców Konfederacji - 47 proc. Ale nawet w tym elektoracie 15 proc. badanych aprobuje stanowisko nowych sędziów TK. 19 proc. nie poparło żadnej ze stron i tyle samo nie miało wyrobionego zdania.
W przypadku osób głosujących na Trzecią Drogę 34 proc. badanych jest po stronie sędziów, 19 proc. — po stronie prezesa TK, a 27 proc. — po żadnej ze stron. Aż jedna piąta badanych w tej grupie wybrała odpowiedź "trudno powiedzieć".
Ciekawie ułożyły się odpowiedzi na pytanie o zaufanie do TK. Oto łączny odsetek odpowiedzi „całkowie ufam” i „raczej ufam” w poszczególnych elektoratach:
Konfederacja – 50 proc. wskazań
Trzecia Droga – 47 proc.
PiS – 41 proc.
KO – 37 proc.
Lewica – 29 proc.
Najmniej ufają TK osoby, które w ogóle nie głosowały w wyborach parlamentarnych w 2023 r. Tylko jedna piąta (20 proc.) badanych wybrała odpowiedzi „całkowie ufam” i „raczej ufam”.
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