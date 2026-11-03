Informację o tym, że Tusk pojawi się na posiedzeniu przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

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– Pan prezydent zdecydował się zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście pan premier będzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył – oświadczył Szłapka na antenie TVP Info.

W posiedzeniu RBN uczestniczą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii.

Kontrowersje przed posiedzeniem RBN wzbudziła zapowiedziana obecność przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wcześniej wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowali do prezydenta, aby ten nie zapraszał na RBN przedstawicieli partii Brauna. Uzasadniano to obawami o to, że informacje poufne, które pojawią się na posiedzeniu RBN, mogą trafić potem do osób niepożądanych ze względu na zarzucaną partii Brauna prorosyjskość. Czarzasty skierował w tej sprawie nawet formalne pismo do głowy państwa. Również szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej nie powinien brać udziału w posiedzeniu RBN.

– Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że chce, żeby na sali było de facto kilkadziesiąt osób. W tym takie osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, na przykład właśnie przedstawiciele od pana Brauna. Jego nie będzie, bo on jest eurodeputowanym, ale pewnie będzie tam przewodniczący koła Korony Polskiej. Co oznacza, że cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne – mówił w rozmowie z TVP Info Szłapka.

– Jeżeli pan prezydent chce wymienić się informacjami niejawnymi, to powinien zorganizować to w takiej formule, żeby nie było takiego problemu – zauważył też rzecznik rządu.

Rzecznik Karola Nawrockiego zapowiada, że prezydent poda rękę Donaldowi Tuskowi

O to, jak Karol Nawrocki przyjmie premiera w związku z eskalacją konfliktu o TK, na antenie RMF FM był pytany rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zapewnił on, że Nawrocki przyjmie „urzędującego premiera godnie”, ponieważ „szanuje reguły demokracji”. Leśkiewicz zapewnił, że Nawrocki „poda rękę premierowi na powitanie”.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pierwotnie miało być poświęcone kwestiom bezpieczeństwa narodowego oraz sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. W związku z eskalacją sporu o TK na posiedzeniu ma pojawić się również ten temat, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. – Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich – stwierdził.