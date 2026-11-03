W Luksemburgu pracę znaleźć mogą przedstawiciele wielu zawodów
Jak podaje Business Insider, powołując się na dane Eurostatu za 2024 r., w Luksemburgu średnie roczne wynagrodzenie brutto, przeliczone na pełny etat, wynosiło ok. 83 tys. euro. Oznacza to zarobki w wysokości ok. 6917 euro brutto miesięcznie, czyli ok. 4600 euro netto (nieco ponad 20 tys. zł).
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Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw Unii Europejskiej, oferującym jedne z najwyższych wynagrodzeń w Europie. Obecnie w kraju tym – jak informuje Business Insider, powołując się na serwis oslobodjenje.ba – najbardziej brakuje specjalistów sektora finansowego, bankowości i nowych technologii. Potrzebni są m.in.:
Oferty pracy czekają także na osoby z branży IT, w tym na:
Duże zapotrzebowanie jest również na zawody prawnicze, w tym m.in. na prawników specjalizujących się w bankowości i ubezpieczeniach.
Pracę w Luksemburgu znaleźć mogą też osoby związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną:
Ponadto niedobory kadrowe widać w budownictwie i przemyśle. Praca czeka m.in. na:
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W związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników władze Luksemburga zapowiedziały uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Uproszczenie, które dotyczyć ma zagranicznych specjalistów z 20 grup zawodowych, będzie istotne zwłaszcza dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej.
Nie będzie oznaczać jednak, jak podkreśla serwis, automatycznego prawa do podjęcia pracy. Kandydaci spoza UE nadal będą musieli spełniać wymagania dotyczące legalnego pobytu i zatrudnienia.
Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mogą pracować w Luksemburgu bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę.
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