Jak podaje Business Insider, powołując się na dane Eurostatu za 2024 r., w Luksemburgu średnie roczne wynagrodzenie brutto, przeliczone na pełny etat, wynosiło ok. 83 tys. euro. Oznacza to zarobki w wysokości ok. 6917 euro brutto miesięcznie, czyli ok. 4600 euro netto (nieco ponad 20 tys. zł).

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W Luksemburgu szukają tych specjalistów

Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw Unii Europejskiej, oferującym jedne z najwyższych wynagrodzeń w Europie. Obecnie w kraju tym – jak informuje Business Insider, powołując się na serwis oslobodjenje.ba – najbardziej brakuje specjalistów sektora finansowego, bankowości i nowych technologii. Potrzebni są m.in.:

księgowi,

ekonomiści,

analitycy finansowi,

doradcy bankowi,

audytorzy,

eksperci od zarządzania funduszami inwestycyjnym.

Oferty pracy czekają także na osoby z branży IT, w tym na:

programistów,

inżynierów oprogramowania,

administratorów baz danych i sieci komputerowych,



specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i analizy danych.

Duże zapotrzebowanie jest również na zawody prawnicze, w tym m.in. na prawników specjalizujących się w bankowości i ubezpieczeniach.

Pracę w Luksemburgu znaleźć mogą też osoby związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną:

pielęgniarki,

technicy medyczni,

opiekunowie osób starszych,

specjaliści zajmujący się opieką nad dziećmi,

pracownicy socjalni.

Ponadto niedobory kadrowe widać w budownictwie i przemyśle. Praca czeka m.in. na:

blacharzy samochodowych,

lakierników,

mechaników przemysłowych,

dekarzy,

monterów instalacji fotowoltaicznych,

inżynierów zajmujących się robotyką, biotechnologią, lotnictwem i odnawialnymi źródłami energii.

Cudzoziemcy łatwiej znajdą pracę w Luksemburgu

W związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników władze Luksemburga zapowiedziały uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Uproszczenie, które dotyczyć ma zagranicznych specjalistów z 20 grup zawodowych, będzie istotne zwłaszcza dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Nie będzie oznaczać jednak, jak podkreśla serwis, automatycznego prawa do podjęcia pracy. Kandydaci spoza UE nadal będą musieli spełniać wymagania dotyczące legalnego pobytu i zatrudnienia.

Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mogą pracować w Luksemburgu bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę.