Ósme już zarządzenie sędzi Korwin-Piotrowskiej zmienia zarządzenie z 6 listopada, dotyczące czasowej organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego. W tamtym zarządzeniu ograniczono, do odwołania, wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej TK. Mogły one robić tylko to, co wskazała Korwin-Piotrowska.

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Ograniczenie zostaje, ale w nieco zmodyfikowanej wersji. W najnowszym zarządzeniu czytamy, że i Kancelaria, i Biuro Służby Prawnej mają wykonywać swoje zadania „w sposób” określony przez Annę Korwin-Piotrowską. Do odwołania.

Pracownicy TK wracają do wykonywania obowiązków

Uchylony został natomiast punkt poprzedniego zarządzenia, w którym sędzia zawiesiła wykonywanie obowiązków pracowniczych, m.in. stawianie się do pracy w siedzibie TK. Wyłączeni byli z tego jedynie pracownicy, których Korwin-Piotrowska indywidualnie wzywała do TK. Teraz wszyscy pracownicy mają stawiać się w siedzibie Trybunału.

Wciąż obowiązują również wprowadzone 6 listopada obostrzenia dotyczące wchodzenia „urzędujących sędziów” i pracowników do siedziby TK. W najnowszej wersji brzmią tak:

„urzędujący sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz pracownicy Trybunału wykonujący zadania w siedzibie Trybunału korzystają z dostępnych wejść wskazanych w komunikatach ogłaszanych na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego; w przypadku korzystania z wejścia wymagającego przejścia przez budynek podlegający ochronie, osoby korzystającego z tego wejścia mogą być obowiązane do poddania się kontroli na zasadach obowiązujących w tym budynku”.

Zmiana zasad ma zapewnić stabilizację

Zarządzenie wejdzie w życie 16 listopada, czyli w najbliższy poniedziałek – dzień prze przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów, którzy mają zdecydować ws. immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy, że zmianę dotychczasowych zasad zarządzono „w celu stabilizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego”. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przypomniała również, że „urzędujący sędziowie TK” mogą wejść do Trybunału, lecz ze względów bezpieczeństwa powinni korzystać z dostępnych wejść wskazanych w komunikatach na stronie TK – podobnie jak wszystkie inne osoby wchodzące do Trybunału.