List do inspektora generalnego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) podpisało 23 członków Kongresu, w tym reprezentujący Teksas Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar i Joaquin Castro. Domagają się oni zbadania sposobu przyznania kontraktów na budowę infrastruktury granicznej w regionie Big Bend w zachodniej części stanu.

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Jak informuje agencja EFE, szczególne wątpliwości kongresmenów budzą zamówienia przyznane firmom Barnard Construction oraz Fisher Sand & Gravel. Przedsiębiorstwa te otrzymały cztery z pięciu kontraktów dotyczących inwestycji w tym regionie.

Firmy powiązane z Trumpem otrzymały kontrakty na budowę muru

Autorzy listu wskazują na polityczne powiązania przedsiębiorstw, które uzyskały największe zamówienia.

Założyciel Barnard Construction, Tim Barnard, miał przekazać około miliona dolarów organizacjom zbierającym fundusze na kampanię prezydencką Donalda Trumpa w 2024 roku.

Z kolei Fisher Sand & Gravel zatrudniła w 2021 roku Toma Homana, obecnego pełnomocnika administracji Trumpa ds. bezpieczeństwa granic. Homan, prowadzący wówczas prywatną firmę konsultingową, miał zabiegać o korzystne dla przedsiębiorstwa rozstrzygnięcia w Teksasie.

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Decyzja administracji USA o budowie kolejnego odcinka muru granicznego w zachodnim Teksasie, obejmującego również okolice Parku Narodowego Big Bend, wywołała sprzeciw organizacji ekologicznych, części właścicieli gruntów oraz mieszkańców regionu.

Park Narodowy Big Bend obejmuje ponad 324 tys. hektarów chronionych terenów wzdłuż granicy z Meksykiem. Znajdują się tam siedliska zagrożonych gatunków zwierząt, stanowiska archeologiczne oraz cenne przyrodniczo krajobrazy.

„Podatnicy zasługują na pewność, że decyzje dotyczące parku i całego regionu wynikają z rzeczywistych potrzeb publicznych, a nie wpływów politycznych czy prywatnych interesów” – napisali kongresmeni.

Kongresmeni kwestionują zagrożenie na granicy z Meksykiem

Wątpliwości ustawodawców dotyczą również zasadności budowy muru na tym odcinku granicy.

Region Big Bend obejmuje około 832 km granicy amerykańsko-meksykańskiej i należy do obszarów, na których odnotowuje się stosunkowo niewiele przypadków nielegalnego przekraczania granicy. W 2025 roku odpowiadał za zaledwie 1,3 proc. zatrzymań dokonywanych przez amerykańskie służby graniczne.

Mimo to w maju 2026 roku Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakwalifikował ten region jako obszar o wysokiej liczbie nielegalnych przekroczeń granicy. Resort uznał również, że istnieje pilna i natychmiastowa potrzeba budowy fizycznych barier.

Kongresmeni domagają się od inspektora generalnego ustalenia, czy taka klasyfikacja była uzasadniona rzeczywistymi danymi dotyczącymi migracji.

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Chcą również sprawdzenia, czy kontrakty przyznano prawidłowo, zwłaszcza że administracja federalna skorzystała ze zwolnień z obowiązku przestrzegania części przepisów. Ich zdaniem konieczna jest także ocena, czy wydatki na budowę muru rzeczywiście służą interesowi publicznemu.

Wystąpienie kongresmenów nastąpiło tydzień po decyzji Sądu Najwyższego USA, który zezwolił administracji Trumpa na wznowienie budowy muru w regionie Big Bend. Wcześniej inwestycję wstrzymał sąd niższej instancji w Teksasie.

Sąd Najwyższy uznał, że władze federalne mają istotny interes w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności granicy państwowej, co uzasadnia kontynuowanie budowy zabezpieczeń.