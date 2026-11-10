Chodzi o projekt nowelizacji kodeksu karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kluczową zmianą jest dodanie trzech nowych typów kwalifikowanych do art. 264 k.k., który sankcjonuje nielegalne przekraczanie granicy.

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Wyższe kary dla przemytników. Trzy nowe typy przestępstwa przemytu migrantów

Zgodnie z obecnym brzmieniem § 3 tego artykułu za organizowanie innym osobom przekraczania granicy wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

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Resort sprawiedliwości zaproponował w projekcie wprowadzenie trzech nowych typów tego przestępstwa. Chodzi o: działanie przemytnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia; narażenie życia lub zdrowia wielu osób – za co groziłoby od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności oraz śmierć człowieka w następstwie przemytu przez granicę – zagrożone karą pozbawienia wolności od lat trzech do 20.

Celem tych zmian ma być eliminacja opłacalności organizowania nielegalnego przekraczania granicy oraz bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny.

500 zł zamiast 20 zł. Grzywna za nielegalne przekroczenie granicy musi wzrosnąć

– Dodanie projektowanych typów kwalifikowanych przestępstwa z art. 264 k.k. ma służyć również przeciwdziałaniu tworzenia nieakceptowalnego zagrożenia i niehumanitarnego położenia osób, w tym dzieci, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, a przy tym naruszeniu bezpieczeństwa państwa – twierdzą autorzy zmian.

Projekt przewiduje też podwyższenie z 20 zł do 500 zł dolnej granicy grzywny przewidzianej za wykroczenie z art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń, czyli nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Powód? Symboliczna kwota 20 zł grzywny nie odpowiada aktualnym realiom społeczno-ekonomicznym, a co ważniejsze, nie spełnia funkcji odstraszającej ani wychowawczej.

– Tak niski minimalny wymiar grzywny powoduje, że sankcja za czyn godzący w porządek publiczny może być odbierana jako symboliczna i niewspółmierna do społecznej szkodliwości zachowania sprawcy – czytamy w uzasadnieniu zmian.

W projekcie proponuje się też inną istotną zmianę dotyczącą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Chodzi o art. 223 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym karze od roku do 10 lat podlega ten, kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Zgodnie z projektem rozszerzony ma zostać katalog przesłanek tego przestępstwa o znamię ujęte jako „działanie w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu”. Jak tłumaczy resort, chodzi przede wszystkim o umożliwienie kwalifikowania czynnej napaści np. na funkcjonariuszy Straży Granicznej przy użyciu samochodu.

Spór w rządzie i fala krytyki. MSWiA wycofuje się z pomysłu kar za bezinteresowną pomoc migrantom

Co ważne, w przyjętym we wtorek projekcie nie znalazła się kontrowersyjna zmiana postulowana przez MSWiA na etapie opiniowania. Przypomnijmy, że resort ten domagał się dodania do nowelizacji przepisów, które będą miały penalizować pomoc humanitarną udzielaną migrantom nielegalnie przekraczającym granicę. Zgodnie z propozycją resortu karze do trzech lat pozbawienia wolności miałoby grozić za umożliwianie lub ułatwianie dalszego pobytu osobom przebywającym na terytorium RP wbrew przepisom. Postulat ten ujawniła w październiku „Rzeczpospolita”, co wywołało oburzenie i krytykę aktywistów, prawników i części przedstawicieli rządu.

Argumentowano, że rozwiązanie to jest wymierzone w aktywistów czy mieszkańców terenów przygranicznych, którzy udzielają pomocy humanitarnej migrantom, a kara więzienia – w myśl tych przepisów – mogłaby grozić za podanie tym osobom wody, posiłku, lekarstw, wsparcia psychicznego czy udzielenia schronienia.

Pod naporem krytyki MSWiA wycofało się ostatecznie z prac nad tym rozwiązaniem.