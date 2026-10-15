Szczegóły rozwiązania proponowanego przez resort spraw wewnętrznych ujawniliśmy we wtorek. Ministerstwo domagało się bowiem dodania do procedowanej właśnie nowelizacji, mającej wzmocnić walkę z przemytem migrantów przez granicę, przepisów, które będą penalizowały pomoc humanitarną udzielaną tym osobom.

Reklama Reklama

Rzeczpospolita ujawniła. Pomoc humanitarna udzielana nielegalnym migrantom miałaby być przestępstwem

Obowiązujące przepisy przewidują karę do pięciu lat więzienia za umożliwianie lub ułatwianie, w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, pobytu w Polsce osoby, która przebywa w naszym kraju wbrew przepisom. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zaproponował uzupełnienie tej regulacji poprzez dodanie do Kodeksu karnego przepisu o treści: Kto, wiedząc, że inna osoba przebywa na terytorium RP wbrew przepisom, umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

– To rozwiązanie nie jest wymierzone w przemytników, ale w aktywistów czy mieszkańców terenów przygranicznych, którzy udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i przebywają w Polsce – komentował te zmiany adwokat Radosław Baszuk.

Wtórował mu Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – W myśl proponowanych przepisów odpowiedzialność karną będą ponosić nie przemytnicy, ale osoba, która: poda zupę, wodę, lekarstwa czy ciepłe ubranie, udzieli schronienia, ogrzeje, a nawet wspiera psychicznie i towarzyszy w oczekiwaniu na przyjazd Straży Granicznej. Jest to wbrew wartościom, na których zasadza się nasza konstytucja. Uderza to w ochronę godności drugiego człowieka, w solidarność, w nakaz ochrony życia ludzkiego – mówił prawnik.

Rozwiązanie forsowane przez MSWiA spotkało się też z krytyką ze strony rzecznika praw obywatelskich oraz Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej. Szefowa tego resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w uwagach do projektu, upublicznionych tuż po naszej publikacji, podkreśla, że uwzględnienie propozycji MSWiA prowadzić może do niesłusznej kryminalizacji pomocy humanitarnej, jakiej z potrzeby serca i bezinteresownie udzielają osoby takie jak mieszkańcy sfery przygranicznej, aktywiści czy wolontariusze. Jej zdaniem jest to rozwiązanie niezgodne z konstytucją, które może stawiać obywateli przed dylematem, czy udzielać pomocy nawet w sytuacjach zagrożenia życia.

Jak się okazuje, pod naporem krytyki i oburzenia MSWiA rezygnuje z prac nad tym rozwiązaniem. W wydanym właśnie stanowisku stwierdzono: „Aby wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości i nie dopuścić do nadinterpretacji przepisów uderzających w intencje ustawodawcy, resort zdecydował o pozostawieniu regulacji w obowiązującym obecnie brzmieniu”.

Spór w rządzie i fala krytyki. MSWiA wycofuje się z pomysłu kar za bezinteresowną pomoc migrantom

MSWiA tłumaczy, że grupy organizujące nielegalną migrację stale zmieniają taktykę działania, co wymaga od państwa bieżącego dostosowywania narzędzi prawnych.

„Celem MSWiA od początku było i pozostaje wyłącznie uszczelnienie systemu i uderzenie w organizatorów tego procederu. (...) Przepisy prawa muszą skutecznie chronić granice państwa przed przestępczością organizowaną, jednocześnie w pełni gwarantując ochronę dla wartości humanitarnych i działań ratujących życie” – czytamy w komunikacie resortu.

Odpowiadając na stawiane w ostatnich dniach zarzuty ministerstwo twierdzi, że ratowanie życia i zdrowia jest wartością nadrzędną, a nikt, kto niesie pomoc osobom w stanie zagrożenia, nie jest i nie może być traktowany jak przestępca, bowiem jest to działanie w stanie wyższej konieczności. „Zasada humanitarnego traktowania migrantów wymagających wsparcia medycznego lub ratunkowego jest niepodważalna. Tą samą zasadą w codziennej służbie kierują się funkcjonariusze Straży Granicznej. Bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie” – zapewnia ministerstwo.

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego, którego uzupełnienia o kontrowersyjne rozwiązanie chciał resort, jest już na końcowym etapie prac rządowych i można spodziewać się, że niebawem trafi na posiedzenie rządu. Najpewniej zabraknie w nim przepisów, które umożliwiałyby karanie za pomoc humanitarną udzielaną migrantom.