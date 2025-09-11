Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

„Piątka z Hajnówki” uniewinniona. To koniec głośnej sprawy? Prokuratura wyjaśnia

Prokurator Rejonowy w Hajnówce złożył do sądu wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, którym uniewinniono pięcioro aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią. Chodzi o głośną sprawę tzw. piątki z Hajnówki.

Publikacja: 11.09.2025 10:02

Oskarżeni na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Białymstoku

Oskarżeni na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Białymstoku

Foto: PAP/Artur Reszko

Mateusz Adamski

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów oskarżonych o pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Proces w tej sprawie trwał od stycznia. Prokuratura oskarżyła pięcioro aktywistów o ułatwianie pobytu w Polsce migrantom z Iraku i Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Wnioskowała o kary roku i czterech miesięcy więzienia.

Chodziło o zdarzenie z marca 2022 roku na pograniczu polsko-białoruskim i – jak pisali aktywiści w mediach społecznościowych – pomoc udzieloną irackiej rodzinie z siódemką dzieci oraz obywatelowi Egiptu. Dodatkowo jedna z aktywistek oskarżona jest także o dostarczenie migrantom jedzenia i ubrań podczas ich pobytu w lesie oraz udzielenie im schronienia i odpoczynku.

Aktywiści zostali oskarżeni o przestępstwo z art. 264a kodeksu karnego: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Według prokuratury, korzyść osobistą uzyskali migranci, którym aktywiści pomagali.

Czytaj więcej

Oskarżeni na sali rozpraw: Joanna Agnieszka Humka, Mariusz Chyżyński, Kamila Jagoda Mikołajek, Ewa M
Prawo karne
„Piątka z Hajnówki”. Zapadł wyrok w głośnym procesie aktywistów

Prawnik HFPC o wyroku ws. „piątki z Hajnówki”: wielkie zwycięstwo sprawiedliwości

Uzasadniając decyzję o uniewinnieniu, sędzia Adam Rodakowski stwierdził, iż „nie ma dowodów, by oskarżeni osiągnęli jakąś korzyść osobistą lub majątkową”. Co więcej, „nie można interpretować przepisów w taki sposób, że chodzi o korzyść dla osób, którym udzielono pomocy”.

Reklama
Reklama

Adw. Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ocenił, że wyrok to wielkie zwycięstwo sprawiedliwości. „Wyrok jest bardzo ważny, ponieważ wbrew narracji polityków pokazuje, że pomoc humanitarna jest i będzie legalna. Mamy nadzieję, że wyrok ten stanie się ostateczny i będzie ważnym drogowskazem również w innych postępowaniach w Polsce i Europie dotyczących kryminalizowania pomocy humanitarnej” – podkreślił.

Czytaj więcej

„Piątka z Hajnówki” na cienkiej granicy
Plus Minus
„Piątka z Hajnówki” na cienkiej granicy

Prokuratura składa wniosek. Rzecznik: to standardowa procedura

Tymczasem Prokurator Rejonowy w Hajnówce złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku.

W komunikacie  rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, prok. Łukasz Janyst wyjaśnił, że „złożenie takowego wniosku jest standardową procedurą w sytuacji wydania wyroku uniewinniającego i ma na celu zapoznanie się z argumentacją Sądu odnośnie do powodów, które legły u podstaw wydania orzeczenia tej treści, albowiem przy ogłaszaniu wyroku Sąd podaje ustnie wyłącznie najważniejsze powody”. Jak przy tym zaznaczył, skierowanie wniosku nie przesądza, czy zostanie wniesiona apelacja. „Decyzja w tym przedmiocie zostanie podjęta po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Sąd uzasadnieniem” – zaznaczył rzecznik. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prokuratorzy Prawo Karne

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów oskarżonych o pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Proces w tej sprawie trwał od stycznia. Prokuratura oskarżyła pięcioro aktywistów o ułatwianie pobytu w Polsce migrantom z Iraku i Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Wnioskowała o kary roku i czterech miesięcy więzienia.

Chodziło o zdarzenie z marca 2022 roku na pograniczu polsko-białoruskim i – jak pisali aktywiści w mediach społecznościowych – pomoc udzieloną irackiej rodzinie z siódemką dzieci oraz obywatelowi Egiptu. Dodatkowo jedna z aktywistek oskarżona jest także o dostarczenie migrantom jedzenia i ubrań podczas ich pobytu w lesie oraz udzielenie im schronienia i odpoczynku.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Oskarżony Sebastian M. (P) i jego obrońca Katarzyna Hebda (L) na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie T
Prawo karne
Wypadek na A1. Nagły zwrot w procesie Sebastiana M.
Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Prawo pracy
Prawnik ostrzega: nadchodzi rewolucja w traktowaniu samozatrudnionych
Kolor żabotu określi w swoim rozporządzeniu minister sprawiedliwości. Dotychczas w środowisku doradc
Zawody prawnicze
Rząd zdecydował: nowa grupa zawodowa otrzyma przywilej noszenia togi
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny sędziów „na uchodźstwie”. Jak minister chce ominąć ustawę
Reklama
Reklama
e-Wydanie