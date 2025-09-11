Aktualizacja: 11.09.2025 10:18 Publikacja: 11.09.2025 10:02
Oskarżeni na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Białymstoku
Foto: PAP/Artur Reszko
W poniedziałek Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów oskarżonych o pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Proces w tej sprawie trwał od stycznia. Prokuratura oskarżyła pięcioro aktywistów o ułatwianie pobytu w Polsce migrantom z Iraku i Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Wnioskowała o kary roku i czterech miesięcy więzienia.
Chodziło o zdarzenie z marca 2022 roku na pograniczu polsko-białoruskim i – jak pisali aktywiści w mediach społecznościowych – pomoc udzieloną irackiej rodzinie z siódemką dzieci oraz obywatelowi Egiptu. Dodatkowo jedna z aktywistek oskarżona jest także o dostarczenie migrantom jedzenia i ubrań podczas ich pobytu w lesie oraz udzielenie im schronienia i odpoczynku.
Aktywiści zostali oskarżeni o przestępstwo z art. 264a kodeksu karnego: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Według prokuratury, korzyść osobistą uzyskali migranci, którym aktywiści pomagali.
Uzasadniając decyzję o uniewinnieniu, sędzia Adam Rodakowski stwierdził, iż „nie ma dowodów, by oskarżeni osiągnęli jakąś korzyść osobistą lub majątkową”. Co więcej, „nie można interpretować przepisów w taki sposób, że chodzi o korzyść dla osób, którym udzielono pomocy”.
Adw. Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ocenił, że wyrok to wielkie zwycięstwo sprawiedliwości. „Wyrok jest bardzo ważny, ponieważ wbrew narracji polityków pokazuje, że pomoc humanitarna jest i będzie legalna. Mamy nadzieję, że wyrok ten stanie się ostateczny i będzie ważnym drogowskazem również w innych postępowaniach w Polsce i Europie dotyczących kryminalizowania pomocy humanitarnej” – podkreślił.
Tymczasem Prokurator Rejonowy w Hajnówce złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku.
W komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, prok. Łukasz Janyst wyjaśnił, że „złożenie takowego wniosku jest standardową procedurą w sytuacji wydania wyroku uniewinniającego i ma na celu zapoznanie się z argumentacją Sądu odnośnie do powodów, które legły u podstaw wydania orzeczenia tej treści, albowiem przy ogłaszaniu wyroku Sąd podaje ustnie wyłącznie najważniejsze powody”. Jak przy tym zaznaczył, skierowanie wniosku nie przesądza, czy zostanie wniesiona apelacja. „Decyzja w tym przedmiocie zostanie podjęta po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Sąd uzasadnieniem” – zaznaczył rzecznik.
