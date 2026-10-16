Ministerstwo Finansów potwierdza to, o czym „Rzeczpospolita” pisała już w kwietniu. Część klientów giełdy Zondacrypto musi zapłacić podatek, choć ich środki zostały zablokowane i nic faktycznie nie zarobili.

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Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przychody z odpłatnego zbycia wirtualnej waluty są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych. Wykazujemy je w zeznaniu PIT-38, odliczamy od nich koszty i po wyliczeniu dochodu płacimy 19 proc. podatek. W ten sposób rozliczamy też dochody z walut wirtualnych pochodzących z Zondacrypto – wskazuje Ministerstwo Finansów.

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Przychód z waluty wirtualnej – w momencie wymiany na złotówki

Kiedy mamy przychód? Czy przy rozliczaniu kryptowalut można zastosować ogólną zasadę z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT? Z przepisu tego wynika, że przychód powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych. Przy rozliczaniu kryptowalut go jednak nie stosujemy – podkreśla Ministerstwo Finansów. I tłumaczy, że przychód powstaje w momencie wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe albo w momencie uregulowania walutą wirtualną innych zobowiązań. Tak stanowi art. 17 ust. 1f ustawy o PIT.

Oznacza to, że „dla momentu powstania przychodu z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej nie ma znaczenia sam fakt wypłaty podatnikowi środków pieniężnych, należnych za odpłatnie zbytą walutę wirtualną lub postawienie ich do dyspozycji podatnika. Powstanie dla celów podatkowych przychodu z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej związane jest z operacją wymiany waluty wirtualnej na prawne środki płatnicze dokonaną przez giełdę kryptowalut, a przychód ten powstaje już w momencie zrealizowania takiej operacji wymiany” – czytamy w piśmie resortu finansów (jest to odpowiedź na pytanie dziennikarza, nie jest jednak podane, z jakiego wydawnictwa).

Kiedy klienci giełdy Zondacrypto muszą zapłacić podatek?

Jak to się ma do rozliczeń klientów giełdy Zondacrypto? Ministerstwo tłumaczy, że przychód nie powstaje, jeśli inwestor posiadał waluty wirtualne, ale nie dokonał ich odpłatnego zbycia w rozumieniu powołanego wyżej art. 17 ust. 1f ustawy o PIT. W takiej sytuacji nie musi płacić podatku.

Podobnie jest, gdy wymienił na giełdzie walutę wirtualną na inne waluty wirtualne. Nie uzyskuje przychodu, nie musi odprowadzać PIT. Obowiązek podatkowy jest natomiast wtedy, gdy wymienił walutę wirtualną na złotówki, dolary bądź euro, a kwota uzyskana z tej wymiany została zapisana na jego rachunku giełdowym. „W takim przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, u podatnika wystąpi przychód do opodatkowania również wtedy, gdy środki pieniężne nie zostały następnie wypłacone przez giełdę na rachunek bankowy podatnika”– podkreśla resort finansów.

Podobne stanowisko fiskus prezentuje w interpretacjach indywidualnych. Jak czytamy w jednej z nich (nr. 0115-KDIT1.4011.479.2026.1.MK): „operacja wymiany waluty wirtualnej na środki płatnicze dokonana przez giełdę kryptowalut powoduje powstanie dla celów podatkowych przychodu z odpłatnego zbycia waluty w momencie realizacji takiej transakcji (...) fakt niewypłacenia środków przez giełdę w związku z jej upadłością nie powoduje obniżenia wysokości przychodu”.