Fiskusowi taka forma rozliczenia nie przeszkadza, byleby spełnione zostały warunki ulgi. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią informatyk, który wziął udział w programie grantowym. Podpisał dwie umowy i zarobił 7,5 tys. dol. amerykańskich. Wynagrodzenie zostało wypłacone w walucie wirtualnej.

Informatyk nie ukończył jeszcze 26 lat i chce skorzystać ze zwolnienia z podatku. Przypomnijmy, że przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Z tego przepisu wynika, że nieopodatkowane są przychody z umowy o pracę oraz zlecenia, ze staży uczniowskich i praktyk absolwenckich, a także zasiłki macierzyńskie. Limit zwolnienia wynosi 85 528 zł (jest to kwota rocznego przychodu).

Czy programista ma prawo do ulgi? Twierdzi, że tak, ponieważ zawarte przez niego umowy są zleceniami. Wskazują na to ich forma, zakres oraz zapisy. Spełnia więc warunki z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Jego zdaniem nie ma znaczenia, że wypłata wynagrodzenia została zrealizowana w formie kryptowaluty. Nie wyłącza to prawa do zwolnienia.